Трагедия сполетя Доли Партън! Всички са притеснени

Легендарната Доли Партън преживява тежък период на загуба и тъга. Кънтри иконата се сблъска със смъртта на още един член на семейството си, а близките й се опасяват, че това може да я пречупи. По-големият й брат Кой "Денвър" Партън е починал на 23 юли на 82-годишна възраст, малко повече от година след като певицата загуби съпруга си Карл Дийн през март 2025 г.

"Доли все още скърби за Карл, така че загубата на брат й е още по-трудна", споделя близък източник. "Единственото, което й помага да се справи, е дълбоката й вяра. Тя искрено вярва, че когато дойде нейният час, отново ще се събере с Карл и с всички свои близки."

"Загубата на роднини е част от човешкия живот, но това не премахва болката от липсата им. Доли никога не се самосъжалява и винаги се стреми да насочва вниманието си към нещата, за които е благодарна, но за всички е очевидно, че тази скръб й тежи", допълва източникът.

Допълнително безпокойство будят и продължаващите й здравословни проблеми. Изпълнителката отмени участието си в Dollywood през септември миналата година заради камъни в бъбреците. След като пропусна празненството за рождения си ден през януари, през май Доли съобщи, че "се повлиява много добре от лекарствата и лечението".

"Изпълнителката на 9 to 5 иска да се върне на сцената възможно най-скоро", твърди източникът. "Всички, включително лекарите й, знаят това, но на този етап просто не е възможно."

Според запознат човек необходимостта да забави темпото заради здравословното си състояние е била много трудна промяна за Доли, пише "Дир".

"Тя се справя, като прекарва голяма част от времето си в молитва. В ранчото си има малък собствен параклис и през повечето дни отива там сутрин и вечер."