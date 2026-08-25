Хороскоп на Павел Глоба за септември: Ново начало за Девата, Везните правят труден избор

Септември 2026 г. идва като месец на подреждането след бурния август.

Ако последните седмици на лятото са донесли емоционални обрати, затъмнения, връщане към стари теми и усещане, че събитията се развиват прекалено бързо, началото на есента постепенно връща фокуса към реалността.

И септември определено няма да бъде скучен.

На 10 септември Уран става ретрограден, на 11 септември настъпва Новолуние в Дева, на 23 септември Слънцето преминава във Везни, а на 26 септември идва Пълнолуние в Овен. Венера влиза в Скорпион около 10 септември, което поставя по-силен акцент върху любовта, ревността, парите и дълбоките емоционални отношения.

Най-важната дума на месеца ще бъде „избор“.

Ето как изглежда септември за всяка зодия.

ОВЕН – натрупаните задачи искат решение, но краят на месеца обръща фокуса към любовта

Овни, септември няма да ви позволи да отлагате повече.

Според публикувана прогноза, приписвана на Павел Глоба, началото на есента ви посреща с голям брой битови и служебни задачи, натрупани през летните месеци, пише zajenata.bg. Поотделно те може да изглеждат дребни, но ако бъдат оставени без внимание, лесно могат да предизвикат напрежение както у дома, така и на работното място.

Това е месец, в който печели не най-бързият, а най-организираният Овен.

Първата половина на септември е подходяща да подредите графика си, да приключите документи, да изчистите стари задължения и да промените навик, който ви изтощава.

Новолунието в Дева на 11 септември подсилва точно тази тема – ежедневие, работа, режим и практичност.

Работа и пари

Не се опитвайте да бъдете навсякъде едновременно.

Ще получите повече, ако изберете две важни задачи и ги довършите, отколкото ако започнете десет.

Възможно е да откриете и нов начин за допълнителен доход, особено чрез умение или занимание, което досега сте възприемали само като хоби.

Любов

След 23 септември отношенията излизат на преден план.

Пълнолунието в Овен на 26 септември може символично да постави кулминация на лична тема: „Какво искам аз и докъде съм готов да правя компромиси?“

Съветът за месеца: Не оставяйте дребните проблеми да се превърнат в големи само защото не ви се занимава с тях.

ТЕЛЕЦ – по-тих месец, който може да донесе важна любовна и творческа промяна

За Телците септември започва по-спокойно.

В една от актуалните прогнози, приписвани на Павел Глоба, акцентът пада върху грижата за себе си и физическото възстановяване.

Периодът не е подходящ да пренебрегвате умората или да продължавате да живеете в летен режим, когато организмът вече иска повече почивка и ред.

Това обаче не означава скука. Напротив. Новолунието в Дева е хармонично за земните знаци и може да активира творчество, удоволствия, отношения с деца и романтика.

Работа и пари

Първата половина на месеца е подходяща за подобряване на вече съществуващ проект, а не непременно за хаотично започване на нещо ново.

При финансите Телците имат полза от консервативния подход.

Не харчете, за да компенсирате умора или раздразнение.

Любов

След навлизането на Венера в Скорпион отношенията могат да станат много по-интензивни.

Необвързаните Телци могат да се окажат привлечени от човек, който съвсем не прилича на обичайния им „тип“.

При двойките излиза въпросът за доверието.

Съветът за месеца: Спокойствието ви няма да бъде слабост – то ще бъде най-силното ви оръжие.

БЛИЗНАЦИ – семейство, дом и решение, което променя плановете

Септември може да бъде доста личен за Близнаците.

Меркурий започва месеца в Дева, а това насочва вниманието към дома, семейството, имотните въпроси и чувството за сигурност.

Някои представители на знака ще обсъждат ремонт, местене, покупка или отдаване на имот. Други ще трябва да се занимават с отношения между близки хора.

Според общите септемврийски тенденции месецът изисква от Близнаците да довършват започнатото, вместо постоянно да прескачат към следващата идея.

Работа

Вашето голямо предимство ще бъдат контактите.

Разговор, проведен през първата половина на месеца, може по-късно да се превърне в предложение.

Но не обещавайте отговор веднага.

Любов

За част от Близнаците септември ще бъде моментът, в който трябва да решат дали определена връзка има място в бъдещето им.

Не става задължително дума за раздяла. По-скоро за премахване на неяснотата.

Пари

Към края на месеца избягвайте емоционални покупки.

Пълнолунието може да ви накара да искате всичко наведнъж.

Съветът за месеца: Важната информация ще дойде, когато престанете да говорите и започнете да слушате.

РАК – план може да се промени, но помощта ще дойде от човек, когото познавате добре

При Раците септември започва с много комуникация.

Актуална публикация, цитираща прогноза на Павел Глоба, отбелязва, че новите контакти ще се създават лесно, но част от работните въпроси могат да се проточат.

По-стар разпространяван септемврийски вариант на прогнозата предупреждава и за планове, които могат да се окажат по-нестабилни от очакваното, като решение на проблем може да дойде чрез приятел или роднина.

Това всъщност е най-същественото за Рака: не се затваряйте в себе си.

Работа

Възможни са промени в срокове, документи или договорки.

Не приемайте всяко забавяне като провал.

Понякога септември ще ви връща назад само за да поправите детайл, който по-късно би създал по-голям проблем.

Любов

Разговорите стават по-дълбоки.

Във връзките ще се види кой действително чува другия.

Необвързаните могат да срещнат човек чрез близък приятел, пътуване или служебна среда.

Пари

Не разчитайте на обещани средства, докато не са реално при вас.

Съветът за месеца: Не отказвайте помощ от гордост.

ЛЪВ – кариерата расте, но не плащайте за успеха с отношенията си

За Лъвовете есента започва с въпрос за стойността.

Каква е цената на труда ви? Колко струва времето ви? И каква цена сте готови да платите за професионален успех?

Според септемврийската прогноза, приписвана на Павел Глоба, Лъвовете могат да получат възможност да подобрят позициите си в работата, но ако подходът бъде прекалено амбициозен, това може да създаде напрежение с колеги.

Кариера

Вероятно ще трябва да изберете между две стратегии:

да спечелите бързо и да създадете противници или да действате по-бавно, но да запазите съюзниците си.

Втората стратегия може да се окаже много по-ценна през есента.

Финанси

Септември насочва вниманието към бюджета.

Преразгледайте абонаменти, кредити, ненужни разходи и покупките „за престиж“.

Любов

В края на месеца е възможно партньорът да поиска повече внимание.

Не го приемайте като ограничаване на свободата.

Съветът за месеца: Истинската власт не се доказва с това да побеждавате всички около себе си.

ДЕВА – вашият месец носи НОВО НАЧАЛО

Девите са сред централните герои на септември.

Слънцето е във вашия знак до 23 септември, а Новолунието на 11 септември настъпва именно в Дева.

Това е символична точка за рестарт.

Публикувани прогнози, свързвани с Павел Глоба, предупреждават, че началото на месеца може да донесе известна неудовлетвореност и усещането, че старият начин на живот вече не ви е достатъчен. Именно това желание за промяна може да се превърне в двигател.

Работа

Сега можете да формулирате цел много по-ясно.

Подходящ момент е за обучение, придобиване на ново умение или преструктуриране на професионалните планове.

Не е задължително веднага да напускате настоящата работа.

Първо създайте алтернативата.

Пари

Не позволявайте временен финансов дискомфорт да ви накара да приемете предложение, което всъщност не ви устройва.

Любов

Девите могат да станат по-критични към партньора.

Преди да решите, че другият се е променил, проверете дали просто вашите изисквания не са се променили.

Съветът за месеца: На 11 септември символично си отговорете на въпроса: „Как искам да изглежда животът ми след една година?“

ВЕЗНИ – среща с миналото и избор, който не може да бъде направен вместо вас

Септември започва по-тихо за Везните, но втората му половина ви извежда на преден план.

Слънцето влиза във вашия знак на 23 септември, около есенното равноденствие.

Преди това обаче може да се появи човек или ситуация от миналото.

Според разпространявана прогноза на Павел Глоба някои Везни могат да се срещнат със стара любов, което да постави на изпитание вече изградената им стабилност.

Не трябва да приемате това буквално като гаранция, че бивш партньор непременно ще се появи.

Но темата за незавършените емоционални отношения определено може да стане важна.

Работа

След средата на месеца преговорите вървят по-лесно.

Умението ви да намирате компромис може да спаси проект или партньорство.

Любов

Не бъркайте носталгията със знак, че трябва да се върнете назад.

Понякога миналото изглежда красиво само защото вече не помним причините да го напуснем.

Пари

Последната седмица изисква умереност.

Съветът за месеца: Избирайте бъдещето по това как се чувствате днес, не по това как сте се чувствали преди години.

СКОРПИОН – нов източник на доходи и силен любовен период

Скорпионите са сред знаците, за които септември изглежда финансово интересен.

В прогноза, приписвана на Павел Глоба, се говори за възможност да се появи нов източник на доходи, който с времето да стане постоянен. Но парите няма да дойдат без усилие – шансът трябва да бъде разпознат и използван.

Допълнително Венера влиза в Скорпион около 10 септември, което засилва темите за любов, привличане, самочувствие и ценности.

Работа и пари

Може да получите предложение за допълнителна дейност, нов клиент или проект.

Не го отхвърляйте само защото първоначално изглежда малък.

Проверете условията и потенциала.

Любов

Венера във вашия знак увеличава магнетизма.

Но също и ревността.

Въпросът няма да бъде само „обича ли ме?“, а „доверявам ли се достатъчно, за да не контролирам всичко?“.

Приятелства

Не изоставяйте близките си заради работата.

Прогнозата специално подчертава необходимостта Скорпионите да пазят контактите със старите приятели.

Съветът за месеца: Парите могат да се върнат. Загубеното доверие – много по-трудно.

СТРЕЛЕЦ – спрете за момент и чуйте хората около себе си

Септември поставя Стрелците пред интересен тест.

По принцип сте насочени към бъдещето – следваща идея, следваща цел, следващо пътуване.

Но прогнозата на Павел Глоба съветва този път да преместите вниманието от себе си към хората около вас.

Същият източник не препоръчва прибързана смяна на работа или стартиране на нов бизнес през септември.

Работа

Месецът е по-подходящ за укрепване на позиции и подготовка, отколкото за скок без мрежа.

Може да планирате промяната.

Не е задължително да я извършите веднага.

Любов и семейство

Някой близък може да се чувства пренебрегнат.

Това не е обвинение, а покана за разговор.

Здраве

Не приемайте астрологични твърдения за конкретни заболявания като медицинска прогноза. Ако имате симптоми или хроничен проблем, консултацията с лекар е по-важна от всеки хороскоп.

Съветът за месеца: Понякога истинският напредък е да не тръгнете веднага.

КОЗИРОГ – успехът идва бързо, но плановете трябва да останат ваши

За Козирозите началото на есента може да бъде продуктивно.

Септември ще е период, в който нещата могат да вървят сравнително бързо и да получите подкрепа от близки, колеги или приятели.

Има обаче и важно предупреждение: не разкривайте всички свои идеи предварително и наблюдавайте внимателно хората около вас.

Комбинацията между двете послания е ясна: приемайте помощ, но запазете контрол върху стратегията.

Работа

Силна първа половина на месеца. Подходяща за подготовка, договори, обучение и разширяване на професионалните възможности.

Пари

Пазете се от прекалено оптимистични инвестиции.

Козирозите по принцип умеят да чакат – точно това ще ви бъде полезно.

Край на месеца

Вероятно ще усетите спад на енергията. Не го приемайте като загуба на мотивация. Просто организмът и психиката ви искат пауза.

Съветът за месеца: Най-хубавите ви планове не се нуждаят от публика, докато още се изграждат.

ВОДОЛЕЙ – отношенията се съживяват, но финансите искат повече внимание

За Водолеите септември носи два основни сюжета – любов и пари.

Уран, вашият съвременен астрологичен управител, става ретрограден през септември, което в астрологичните интерпретации насочва към преоценка на промени, започнали през предходните месеци.

В прогнозата на Павел Глоба началото на есента е описано като шанс отношенията да преминат през своеобразно освежаване – повече романтика и възстановяване на близостта. Но без реални усилия ефектът може бързо да изчезне.

Любов

Ако сте във връзка, върнете нещо, което сте правили в началото – разходка, пътуване, среща само двамата.

Не очаквайте романтиката да се появи сама.

Пари

След средата на месеца може да възникне необходимост от решение относно общи средства, кредит, инвестиция или по-голям разход.

Не подписвайте нещо само защото ви притискат с време.

Работа

Идеите ви са добри, но имат нужда от практична рамка.

Съветът за месеца: Не избирайте между любовта и свободата – търсете отношения, в които има място и за двете.

РИБИ – време е за нов живот, но поставете граници пред хората около вас

Рибите са другият знак, за който септември може да бъде истинска точка на рестарт.

След лунното затъмнение в Риби на 28 август е логично началото на септември да продължи темите, появили се в последните дни на лятото.

Според актуална публикация с прогноза на Павел Глоба месецът носи възможности, но изисква внимателен подбор на хората, на които се доверявате. Сред новите контакти може да има такива, които са привлечени повече от това, което могат да получат от вас, отколкото от самите вас.

В друг разпространяван вариант Глоба съветва Рибите символично да оставят вредните навици и празните грижи в лятото и да започнат нов етап.

Работа

Не говорете предварително за всеки свой проект.

Първо го изградете. След това го покажете.

Любов

Не позволявайте състраданието да ви държи в отношения, които съществуват само защото ви е жал да си тръгнете.

Пари

Не давайте обещания, които финансово ще ви затруднят.

И не разчитайте някой друг да реши проблем, който можете да подредите сами.

Личен живот

Септември е чудесен момент да прекратите навик, който ви отнема време или енергия.

Съветът за месеца: Добротата няма нищо общо с липсата на граници.