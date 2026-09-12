Откриха неочакван риск за здравето от лекарствата за отслабване
В бъдеще получените резултати могат да послужат за основа за превантивни стратегии
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В бъдеще получените резултати могат да послужат за основа за превантивни стратегии
За да има успеваемост неговото лечение преди всичко следва да се намери причината за появата му
Начинът на хранене влияе върху състоянието на целия организъм
Най-добре е тези вещества да бъдат набавени с храната
Трихоложката Доминик Бург подчерта, че здравето на косата зависи от човешкото хранене
Липсата на витамин D е свързана с алопеция
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Хората най-често се оплакват от оплешивяване
Плешивите мъже са по-потентни, олисяват заради тестостерона Кои са най-големите изпитания за косата след зимата? Защо се появяват косопадът и пърхoтъ...
Сгъстете я с повече месо, яйца, боб и ядки