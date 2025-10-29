Внимавайте! Голям капан с имотите

Въпреки че България се утвърди като сигурна среда за сделки с недвижими имоти, редица нерешени проблеми продължават да създават предпоставки за измами и злоупотреби.

Един от най-сериозните рискове, според експерти, се крие в достъпа до нотариални актове и липсата на защита за уязвимите лица.

„В последните 15 години няма нито един осъден за престъпление нотариус“, заявява пред БГНЕС Димитър Танев, бивш председател на Нотариалната камара и практикуващ нотариус с над 35 години опит.

Той подчертава, че нотариусът носи лична, но неограничена отговорност и е длъжен да защитава интересите на всеки клиент – от пенсионерка в „Люлин“ до бизнесмен с мащабни инвестиции.

Най-големият проблем според Танев е лесният достъп до нотариални актове чрез Агенцията по вписванията.

„Можете да получите нотариалния акт на всеки – с всички лични данни вътре: ЕГН, адрес, банкова сметка. Хората дори не знаят, че това е възможно. Тази практика я няма никъде в ЕС“, посочва той.

Публичността на имотния регистър, макар и замислена като инструмент за прозрачност, се превръща в потенциална ниша за престъпления.

Според Танев, е крайно време достъпът до тези документи да бъде ограничен.

Друг тревожен аспект е липсата на механизми за защита на пълнолетни лица, които не могат да се грижат сами за имуществото си. Танев предлага създаването на специален регистър, чрез който уязвимите граждани да определят кой има право да ги представлява при сделки. Роднини и съседи също трябва да могат да изразят съгласие или несъгласие.

Придобиването на имоти по давност е друг проблемен участък, където сделките често зависят изцяло от свидетелски показания. Това създава предпоставки за манипулации и оспорване на собствеността.

Нотариалната система в България вече е направила крачка към дигитализация – още през 2009 г. е въведена информационна система, втората по рода си в Европа. Въпреки това, страната изостава от чуждестранните практики, където електронните заверки и дистанционното удостоверяване чрез видеоконференция са вече реалност.

„Нотариусът не може да изостава от нуждите на хората и бизнеса“, категоричен е Танев. Той настоява за въвеждане на дистанционно удостоверяване и в България – стъпка, която би повишила сигурността и удобството при имотни сделки.

