Шофьорите изпищяха. Една услуга рязко скочи
Изненада със смяната на гуми
Следете всички новини, анализи и коментари за Автосервизи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изненада със смяната на гуми
Данъчните започнат нови проверки
София. Щетите по автомобилите, засегнати при градушката в София, ще се оправят поне още една година. Това заяви Динко Хулка от Съюза на автосервизите...
Настояват за затягане на законите и качествени ремонти на колите
София. Проверяват автосервизите на територията на столицата. Проверката, която е първа по рода си, е съвместно между Столичния инспекторат и Главна ин...