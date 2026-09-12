Изложбата „Спомени“ на Добромир Манев оживи художествената галерия
Живопис, която представя личния художествен свят на Добромир Манев
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Живопис, която представя личния художествен свят на Добромир Манев
Картините на Добромир Манев в Арт клуб Дипломат бяха аплодирани от легендарни състуденти
Добромир Манев-Ману представя "Спомени" в Арт клуб Дипломат
Само българите плюят толкова много сами себе си, казва артистът космополит
Хората на изкуството по цял свят живеят трудно, казва актьорът художник Добромир Манев открива поредната си самостоятелна изложба на 19 октомври в га...
Добромир Манев, някогашният актьор има вече 20 изложби