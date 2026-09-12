Идва най-голямата промяна в пазаруването. AI ще решава какво да купим
Всеки десети онлайн потребител може редовно да използва автономен агент до края на десетилетието, а България вече е сред пазарите с реални тестове на...
Следете всички новини, анализи и коментари за Мастъркард. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Всеки десети онлайн потребител може редовно да използва автономен агент до края на десетилетието, а България вече е сред пазарите с реални тестове на...
"Уимбълдън" винаги ще бъде моето специално място - завръщането ще е емоционално, но на корта няма място за сантименти“, заяви миналогодишният шампион...
За Василев победата е втора на това ниво в мъжкия спорт
ОББ инвестира в спорта като част от своята дългосрочна стратегия за подкрепа на активния начин на живот, младите таланти и развитието на спортната кул...
Инициативата е част от дългосрочната програма за чиста вода от извора до чешмата „ВОДИМ”, която започна с оборудването на пет училища с умни филтриращ...
Повишените такси влизат в сила от октомври за онлайн трансакции
Двете американски компании са се ангажирали да да намалят комисионните си средно с 40 на сто при транзакции с карти, издадени извън ЕС, съобщиха от Ев...
Европейският съюз обяви, че американската компания за кредитни карти "Мастъркард" злоупотребява с клиентите си, като поставя твърде високи цени. Компа...