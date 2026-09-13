Хегсет нареди: Тестове за тестостерон за военните над 30 години
Искаме да сме сигурни, че имате правилните нива, за да давате най-доброто от себе си“, заяви министърът
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Искаме да сме сигурни, че имате правилните нива, за да давате най-доброто от себе си“, заяви министърът
Над килограм мощен препарат и стотици ампули тестостерон задържани
Излишният прием на тестостерон влошава състоянието на черния дроб и повишава съдовия риск
Цигарите вредят най-много на плодовитостта, пластмасата и хормоните в месото намаляват тестостерона
Спрямо жените мъжете имат и повече рецептори, с които вирусът се свързва
Благоевград. Народен театър "Иван Вазов" гостува на 10 ноември от 19:00 часа в зала "Яворов" в Благоевград с представлението "Тестостерон" на Анджей С...