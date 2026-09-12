Хегсет нареди: Тестове за тестостерон за военните над 30 години
Искаме да сме сигурни, че имате правилните нива, за да давате най-доброто от себе си“, заяви министърът
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Искаме да сме сигурни, че имате правилните нива, за да давате най-доброто от себе си“, заяви министърът
Твърди, че Европейският съюз деградира
Руски бойни кораби и катери излязоха в Черно и Каспийско море, предаде ТАСС. Това стана в рамките на внезапната проверка на бойната готовност на голям...
Руското посолство в Киев отдавна пустее, дипломатите са изтеглени, останала е само охраната. Поредният опит да бъде изпратен нов руски посланик току-щ...
Масирани военни учения се провеждат в Русия. В пълна бойна готовност беше приведен личният състав на Южния военен окръг. В ученията участва и руският...
Анкара и Москва в нов спор за нарушаване на въздушното пространство Турция постави военната си авиация в бойна готовност заради нов случай на предпол...
Операцията в Сирия показа високата бойна готовност на руската армия. Тази констатация направи руският президент Владимир Путин по време на съвещание з...
Северна Корея обяви пълна бойна готовност, а лидерът на комунистическата страна разпореди войската да е готова за сблъсък с Южна Корея. Това се случв...
Президентът на Русия Владимир Путин се завърна след десетдневно отсъствие. Тази сутрин той е заповядал да бъдат преведени в пълна бойна готовност Севе...
Москва. Руският президент Владимир Путин нареди незабавна мобилизация и бойна готовност на въоръжените сили в западната част на страната. „Въз осн...