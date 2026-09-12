Директен полет София-Абу Даби? България започва разговори с Etihad Airways
Илин Димитров обсъдиха и развитието на туристическото образование с посланика на ОАЕ
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Илин Димитров обсъдиха и развитието на туристическото образование с посланика на ОАЕ
Пилот обърна самолет, за да може двойка да слезе и да вземе последно сбогом с внука си. Драмата се разиграла на летището в Манчестър в края на март, и...
Рим. Авиокомпанията от Обединените арабски емирства Etihad Airways договори да купи 49% от италианската Alitalia. И двете страни засега отказват коме...