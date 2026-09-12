Жестока битка за Константиновка. Идва ли военният Рубикон?
Русия побърза да се похвали, Зеленски категорично отрече
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Русия побърза да се похвали, Зеленски категорично отрече
Белият дом осъди Русия за "бруталните ѝ удари" по Украйна
За момента Киев не е коментирал тези твърдения
Проруски опълченци разглеждат унищожен от тях бронетранспортьор на украинската армия в село Октябърское, близо до град Краматорск
Украинските военни, които на преминаха на страната на опълчението в Краматорск и Славянск, обясниха, че от четири дни не са получили никаква храна. "Н...