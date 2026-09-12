Мистерия в небето. Изчезна самолет
Предварителните данни от Flightradar24 показват рязка загуба на височина
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Предварителните данни от Flightradar24 показват рязка загуба на височина
Полетът е трябвало да трае 15 минути
Следим отблизо ситуацията с катастрофата на самолета, собственост на EgyptAir. Това заяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг по повод изчез...
Международен екип от специалисти ще се опитат да разплетат мистерията около изчезнали самолет MH370 на Malaysia Airlines. Те ще анализират детайлно от...
Куала Лумпур. Малайзийският самолет, който изчезна безследно през март 2014 г., днес бе обявен от властите на страната за катастрофирал, а всички пътн...
Пърт. Зоната за търсене на изчезналия полет MH370 на Malaysia Airlines е била преместена след "нова надеждна информация", твърдят австралийски служите...
Уелингтън. Пилотът на изчезналия на 8 март малайзийски самолет с 239 пътници и екипаж на борда бил депресиран, защото съпругата му искала да го напусн...
Куала Лумпур. С помощта на сателитни снимки в южната част на Индийския океан са открити над сто обекта, които най-вероятно са останки от изчезналия са...
Париж. Френската прокуратура започна съдебно разследване за непредумишлено убийство. То е свързано с изчезналия тази събота малайзийскии самолет, съоб...