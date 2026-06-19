Обрат! Иран пак затвори Ормузкия проток

Броени часове след подписването на меморандума за мир между САЩ и Иран и решението за отваряне на Ормузкия проток, Иран отново затвори ключовия морски път вместо да пристигне в Швейцария за участие в ядрените преговори. Причината според Техеран е отказа на Израел да напусне Ливан и на продължаващото присъствие на американските сили в региона.

В изявление, прочетено по морските радиоканали, Корпусът на пазителите на ислямската революция (КПИР) заяви, че САЩ нарушават меморандума за разбирателство между двете страни, който президентът Тръмп и иранският президент Масуд Пезешкиан подписаха в сряда.

„Тъй като изтеглянето на Израел от Ливан, пълното вдигане на военноморската блокада и изтеглянето на американските терористични сили от Персийския залив и региона са сред основните условия на споразумението между Иран и САЩ, протокът Ормуз ще остане затворен, докато тези условия не бъдат изпълнени. Всички кораби се умоляват, в името на тяхната сигурност и безопасност, да не се приближават до Ормузкия проток. Всеки плавателен съд, който пренебрегне тази директива, ще бъде взети на прицел“, се казва в съобщението, цитирано от The New York Post.

Централното командване на САЩ съобщи в четвъртък, че официално е вдигнало двумесечната си блокада на иранските пристанища.

Към момента не става ясно веднага какво точно има предвид Техеран под това, че премахването на ембаргото не е „пълно“.

Съобщението на КПИР дойде часове след като първият кръг от ядрените преговори между САЩ и Иран, договорени чрез меморандума и насрочени за петък, беше отменен. САЩ не са посочили причина за отлагането.

Напрежението в Ормузкия проток отново се покачва на фона на съобщенията, че Иран е затворил отново водния път, което потенциално поставя под съмнение наскоро подписания меморандум за разбирателство между САЩ и Иран, съобщава и EuroNews.

В същото време президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран е "свършен". Той подчерта, че държавата от Близкия изток няма да получи "нито пукната парá".

"Не се срещнахме от отчаяние - Иран го направи. Те са СВЪРШЕНИ", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

"Войната отслаби Иран! Той вече няма военновъздушни сили, военноморски сили, средства за противовъздушна отбрана, радари или практически каквото и да било друго, а въпреки това демократите твърдят, че Иран е в по-добро положение сега, отколкото преди четири месеца. Можете ли да си представите да ви се размине подобно твърдение?", изрази недоумение той.

Сегашният коментар на американския президент повтаря предишните му твърдения, че съобщенията, според които Иран ще получи 300 милиарда долара от Вашингтон, са "фалшиви новини".

Той беше направен, след като няколко републикански законодатели разкритикуваха меморандума за разбирателство с Иран, тъй като според тях той проправя пътя за това Съединените щати да помогнат на Иран да се възстанови след войната.

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