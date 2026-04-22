Мелони звъни на Радев, поздрави го

Министър-председателят на Италианската република Джорджа Мелони поздрави днес в телефонен разговор Румен Радев с категоричната победа на „Прогресивна България“ на парламентарните избори. Тя подчерта готовността на Италия за съвместна работа със следващото редовно българско правителство, а по време на разговора бяха откроени доброто двустранно сътрудничество в икономиката, инвестициите и в сферата на отбраната.

Румен Радев и Джорджа Мелони обсъдиха и редица теми от дневния ред на Европейския съюз, като бяха подчертани сходните позиции на двете държави по отношение на противодействието на нелегалната миграция, засилване на общата политика в земеделието и при изработването на Многогодишната финансова рамка на ЕС.

По-късно в телефонен разговор премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис също поздрави председателя на „Прогресивна България“ за спечелената убедителна изборна победа. По време на разговора бе подчертано значението на преодоляването на политическата криза в България за двустранното партньорство между България и Гърция и за регионалното сътрудничество в региона.

