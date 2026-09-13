Разкриха загиналият български моторист край Серес
Неговите близки са покрусени
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Неговите близки са покрусени
Дим пречи на видимостта
Температурата задмина 41 градуса
Талантът победи Мартин Чой
Петричкият адвокат Борис Харизанов внесе жалба чрез колега от адвокатската колегия в Солун срещу „всяко отговорно лице" в Районна прокуратура – град...
Бъдещи съвместни проекти и все така добро взаимодействие между областите Благоевград и Серес. По този начин двата региона в България и Гърция ще имат...
Мъж, за който се предполага, че е българин, беше намерен мъртъв в Неа Зихни, район край Серес. Ръцете и краката на жертвата са били вързани с тел. По...
Серес. Две титли и още 10 медала спечелиха българските атлети от балканския шампионат в Серес (Гърция), който се проведе през уикенда. Златни медали...