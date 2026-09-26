Радев извънредно в Пампорово. Не пускат журналисти

"Прогресивна България" (ПБ) се събра днес на партийно съвещание в хотел в Пампорово от 12:30 часа. Представителите на партията ще нощуват там. Освен цялата парламентарна група на ПБ и министрите, включително премиера Румен Радев, се очаква да се появи и президента Илияна Йотова, която днес е на среща със симпатизанти в Смолян.

Според редица медийни източници, цитирани от Фокус, журналистите са били спрени на входа от НСО, тъй като събитието ще бъде закрито.

Йотова ще присъства и на съвещанието на ПБ, като според информацията, президентът ще обяснява за декларацията в ООН за Украйна и реакцията на бившият външен министър на Украйна Дмитро Кулеба.

Снощи той благодари на държавния глава за това, че страната ни е застанала до Украйна в ООН. Поводът е декларацията срещу руската агресия, която е подписана от България. По думите на Йотова обаче това изявление не се подписва.

"То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция", каза тя.