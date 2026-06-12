150 000 цветя правят Благоевград по-зелен и красив
Засаждат 150 000 цветя на площ от два декара и половина по разпореждане на кмета на община Благоевград Атанас Камбитов. В сравнение с миналата година...
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Засаждат 150 000 цветя на площ от два декара и половина по разпореждане на кмета на община Благоевград Атанас Камбитов. В сравнение с миналата година...
Лондон. Марио Балотели е най-грозен в Англия сочи проучване за св. Валентин. Звездата на "Ливърпул" оглави списък от 3000 играчи, които ритат по терен...