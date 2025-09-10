Удря ни мощна магнитна буря

В нощта на 10 септември ни удря неочаквана мощна геомагнитна буря.

Събитието не беше включено в прогнозите, които предния ден бяха оцветени изключително в зелени зони, което показва спокойно състояние на магнитното поле.

Това съобщиха служители на Лабораторията по слънчева астрономия на ИКИ РАН.

Експертите отбелязаха, че основната мистерия на събитието е липсата на видими външни причини: показанията на слънчевия вятър и свързаните с него данни не са регистрирали никакви промени, които биха могли да причинят буря. Дори анализ на плътността и температурата на слънчевия вятър през последните 24 часа не е дал никакви улики.

Според астрофизиците бурята може да е била причинена от струпване на плазмени облаци и потоци от слънчев вятър. Дори и с ретроспективен анализ на данните обаче, беше невъзможно да се определи точният източник на явлението.

Учените обясняват събитието с образуването на така наречената „необичайно голяма подбуря“ - рядко явление, при което енергията на магнитосферата се освобождава без очевидни външни причини. Подобно събитие е регистрирано за първи път тази година.

Експертите очакват бурята да продължи само 3-6 часа и магнитното поле на Земята да се нормализира в близко бъдеще. На някои места са наблюдавани проблясъци на северното сияние, което може да се види във високи географски ширини. Въз основа на наблюденията, нивото на тази магнитна буря достигна маркировката G2 - "умерена".

Експертите препоръчват на метеочувствителните хора да ограничат физическия и емоционален стрес, да избягват преумора и липсата на сън. Те също така трябва да се откажат от алкохола и силното кафе. Ако здравето им се влоши, трябва да се консултират с лекар.

