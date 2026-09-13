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Купидон стреля с кроасани в известно заведение
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Купидон стреля с кроасани в известно заведение
В НАП не е постъпил сигнал за новата цена
Лидерът в ритейла прилага иновативен подход, съобразен с предпочитанията на своите клиенти
Причина за взрива е изтичане на газ, съобщи парижката префектура...
Кабинет по приготвяне на хляб бе открит в СОУ "Цар Симеон Велики" във Видин. Идеята е на директора на училището Венцислав Станев.Той я заимствал от Ню...