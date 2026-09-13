Бургазлиев посрещна със смях брутални кадри в съда
Какво заяви адвокатът на пострадалото семейство
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Какво заяви адвокатът на пострадалото семейство
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Добрите новини идват малко след като беше съобщено, че звездата "едва може да говори"
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Исках всички да знаете колко много той оцени подкрепата ви, написа съпругата на премиера
Денят Х за кабинета е приемането на бюджета
Художникът на реклами Харви Бол е създал през 1963 г. прочутата жълта емблема, която предшества емотикона
Усмивката е едно от първите неща, които запомняме у даден човек
Ето няколко усмихнати факти
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Новото изобретение е и в помощ на хората, които трябва да четат по устните
Събитието ще се проведе тази събота
Усмихнете се! Днес усмивката има празник. По традиция Световният ден на усмивката се отбелязва всеки първи петък на октомври - през 2013 година датата...