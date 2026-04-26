Казахстан влиза в играта. Новият енергиен хъб за дигиталния свят

Казахстан се опитва да извлече конкурентно предимство от войната в Близкия изток и санкциите срещу Москва, за да привлече големите технологични компании, използвайки като стимул ниските си разходи за електроенергия. За новата роля на бившата съветска република пише испанското издание „Ел Паис“.

Енергията като нов фактор в технологичната надпревара

В Екибастуз, промишлен град в Северен Казахстан, известен с въгледобива, правителството залага 30 млрд. долара на идея, която все още е в начален етап - че бъдещето на изкуствения интелект ще зависи не само от софтуера, но и от достъпа до енергия. Властите планират да изградят върху наследена от съветската епоха инфраструктура комплекс с капацитет до един гигават изчислителна мощност, което би позиционирало проекта „Дейта Сенчър Вeли“ сред големите световни центрове за данни.

Така той ще привлече както криптодобивни компании, така и технологични гиганти, които търсят стабилна и мащабна изчислителна база.

Геополитическият момент не е случаен

Моментът за тази стратегия не е случаен. Войната между САЩ и Иран допълнително фрагментира международната система, засягайки енергийните маршрути, търговските и капиталовите потоци, както и доставките на ресурси. Технологичната инфраструктура е изложена на все по-големи геополитически рискове.

Страни извън традиционните глобални сили като Казахстан, който граничи с Китай и Русия и се превръща в логистичен възел, се опитват да извлекат полза от този хаос.

Неутралитетът като стратегия

Тезата на президента Касим-Жомарт Токаев е, че в свят, разделен на технологични и финансови блокове, „неутрални“ държави, които предлагат евтина енергия, добра свързаност и стабилна правна рамка, могат да извлекат значителни ползи.

Основното предимство на страната, независима от 1991 г., е евтината електроенергия. Докато цените в центровете за данни в Европа достигат до 40 евроцента за киловатчас, Казахстан предлага около 2,5 щатски цента за проекти с висока изчислителна мощност. Това е възможно благодарение на огромните природни ресурси, включително факта, че страната е най-големият производител на уран в света.

Степта, студът и криптодобивът

Конфликтите в Близкия изток извадиха на преден план зависимостта на Запада от изкопаеми горива - сфера, в която Казахстан също е силен играч с находища като Тенгиз и Кашаган. В комбинация със суровия климат, при който температурите падат до минус 40 градуса, това създава идеални условия за охлаждане на технологично оборудване.

Тези фактори вече превърнаха страната в световен лидер в криптодобива - дейност, която изисква огромна енергия и постоянен контрол на температурата.

Правната рамка - вторият ключов коз

Евтината енергия сама по себе си не е достатъчна. Затова Казахстан развива и стабилна правна инфраструктура чрез Международния финансов център в Астана. Той функционира по английското общо право, с независими британски съдии и собствена арбитражна система.

Целта е да се намали рискът от ефекта на международните санкции и да се създаде предвидима среда за инвеститорите. След войната в Украйна и откъсването на Русия от глобалните пазари, част от международния капитал вече се пренасочва към Астана, превръщайки я в ключова входна точка за инвестиции в Централна Азия.

Паралелно Казахстан развива и криптопазара си, включително чрез стартирането на борсово търгуван фонд за биткойн през 2025 г. Властите преминават от неконтролирано копаене към строг лицензионен режим за глобални оператори като Binance и Bybit.

Големите препятствия по пътя напред

Въпреки амбициите, остават редица предизвикателства. Един от ключовите проекти е транскаспийският оптичен кабел, който трябва да свърже Азия с Европа, без да преминава през руска територия.

Освен това страната трябва да преодолее имиджа си на централизирана система и да гарантира достатъчно човешки капитал, киберсигурност и устойчивост на мрежите.

Правителството вече създаде специално министерство на изкуствения интелект и инвестира в обучение на кадри, което показва, че осъзнава тези рискове.

Вицепремиерът Жаслан Мадиев е убеден, че Казахстан може да убеди големите технологични компании, че сигурността на степта е по-привлекателна от нестабилността в други региони.

