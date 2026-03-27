От рапър до премиер - Балендра Шах пое властта в Непал

Балендра Шах положи клетва като министър-председател на Непал, след като партията му спечели изборите след бурни събития, разтърсили страната. 35-годишният бивш рапър и строителен инженер поема властта на фона на политическа криза и протестна вълна, довела до падането на предишното управление. Изборната му победа бележи рязък завой в политиката на страната.

Шах, лидер на центристката Национална независима партия, спечели парламентарните избори, проведени на 5 март. Той стана национално разпознаваем като кмет на столицата Катманду, където изгради имидж на антисистемен и популярен лидер.

Възходът му идва след събитията от септември 2025 г., когато страната беше разтърсена от кървави протести, наречени „революцията на поколението Зет“. Те доведоха до падането на предишното правителство и разпускането на парламента, което наложи провеждането на предсрочни избори.

По време на церемонията пред президента Рам Чандра Паудел новият премиер се появи облечен в черно и с тъмни очила - визия, която допълнително подчерта нетрадиционния му образ.

„Ще спазвам Конституцията и ще изпълнявам лоялно задълженията си като министър-председател“, заяви Балендра Шах при полагането на клетвата.

С идването му на власт Непал навлиза в нов политически етап, белязан от силно обществено недоволство, високи очаквания и нестабилна вътрешна обстановка.

