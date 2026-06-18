Колумбия пречупи смелия Узбекистан след исторически първи гол

Колумбия стартира участието си на Световното първенство с победа с 3:1 над дебютанта Узбекистан в група K. Даниел Муньос даде аванс на южноамериканците, Абосбек Файзулаев отбеляза първия гол за Узбекистан на световни финали, но Луис Диас бързо върна преднината. Хаминтон Кампас оформи крайния резултат в деветата минута на добавеното време. Така Колумбия взе важни три точки в групата, в която са още Португалия и ДР Конго.

Гредата спря Диас, Муньос откри резултата

Колумбийците започнаха значително по-активно и още от първите минути притиснаха съперника в неговата половина. Узбекистан се защитаваше организирано и дълго време успяваше да запази вратата си без гол.

Първата голяма възможност се откри пред Луис Диас малко след изтичането на половин час игра. Нападателят стреля опасно, но топката срещна гредата.

Натискът на Колумбия даде резултат в 40-ата минута. Диас подаде към Даниел Муньос, който засече топката от въздуха и не остави шанс на вратаря Уткир Юсупов за 1:0.

Файзулаев написа история за Узбекистан

След почивката дебютантът показа по-смело лице и в 60-ата минута стигна до историческото си първо попадение на световно първенство.

Капитанът Елдор Шомуродов стреля от воле и затрудни Камило Варгас. Колумбийският вратар не успя да овладее топката, която се насочи към голлинията, а намиращият се наблизо Абосбек Файзулаев я прати с глава в мрежата за 1:1.

Попадението даде надежда на Узбекистан, че може да спечели точка още в дебюта си. Радостта на азиатския тим обаче продължи само пет минути.

Диас върна преднината за пет минути

В 65-ата минута Густаво Пуерта намери Диас, който навлезе в наказателното поле и с точен удар направи резултата 2:1.

Голът върна контрола на Колумбия, но Узбекистан не се отказа. Тимът на Фабио Канаваро продължи да търси ново изравняване и в края на редовното време получи отлична възможност.

Акмал Мозговой обаче не успя да се възползва от ситуацията и пропусна шанса да донесе първа точка на страната си на световни финали.

Кампас реши мача в добавеното време

Колумбия сложи край на интригата в деветата минута на продължението. Кучо Ернандес центрира към Хаминтон Кампас, който се извиси и с глава оформи крайното 3:1.

Узбекистан можеше да намали резултата почти веднага, но далечният удар на Бехружон Каримов срещна напречната греда.

Колумбия завърши срещата с 15 удара срещу девет за съперника и заслужено започна завръщането си на световната сцена с победа. Луис Диас беше в основата на успеха с гол, асистенция и удар в гредата.

Във втория кръг Колумбия ще играе срещу ДР Конго, а Узбекистан ще се изправи срещу Португалия. Южноамериканците влизат в следващия двубой с три точки и повишено самочувствие, докато дебютантът показа, че няма намерение да бъде лесен съперник в групата.

Колумбия постигна очакваната победа, но Узбекистан я принуди да я изработи докрай. Историческият гол на Файзулаев даде надежда на азиатския тим, преди класата на Диас да наклони мача. За колумбийците успехът е ценен старт, но двата удара в гредите показаха, че дебютантът остана опасен до последната секунда.

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