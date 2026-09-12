Невиждана мистерия! Четири държави едновременно без ток
Причината не е ясна
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Причината не е ясна
На дъното на огромно езеро е в Азия
Няма данни за пострадали хора
Къде е епицентърът
Полицията използва гумени куршуми, сълзотворен газ и водни оръдия
В жилищен район в западната част на киргизската столица Бишкек са обезвредени две самоделни взривни устройства. Това съобщава "Фокус". Вечерта на 20...
Експлозия избухна рано тази сутрин пред посолството на Китай в Киргизстан. Поне един е загинал, предава руската агенция Интерфакс. Според Индепендънт...
Софийският апелативен съд отказа да задържи 68-годишен канадец с паспорт от САЩ, търсен от Киргизстан за корупционни престъпления, свързани със златод...
Бишкек. В Европа на Газпром обикновена се гледа като на мощен инструмент в ръцете на Кремъл. Но в Централна Азия, регион, който някога е бил част от р...
Бишкек. С песен на Деси Добрева и композитора Доно Цветков посрещнаха 2014 г в Киргизстан. Българската песен „Нощта на чудесата" беше включена в тазг...