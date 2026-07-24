Шакира и тъпото бурканче със сладко

Шакира и Световното: Любовта, предателството и голямото завръщане на една непобедима жена

Футболът превърна Шакира в световен символ, подари ѝ любовта на живота, но и най-болезненото предателство. Днес, след раздялата с Жерар Пике, колумбийската звезда отново е на върха – по-силна, по-богата и по-свободна от всякога.

Когато светлините на стадион MetLife угаснаха за началото на първото шоу на полувремето в историята на финалите на Световното първенство по футбол, милиони зрители по света видяха поредния грандиозен спектакъл на Шакира. За самата нея обаче това беше много повече от концерт.

Това беше завръщане към мястото, откъдето преди шестнадесет години започна най-важната история в живота ѝ – история, в която футболът се превърна едновременно в най-голямото ѝ щастие и в най-дълбоката ѝ болка.

Днес Шакира е една от най-успешните изпълнителки в света, носителка на десетки музикални награди и майка на две деца. Но зад усмивката и блясъка стои жена, преминала през предателство, публично унижение, съдебни битки и болезнено начало от нулата.

Един химн промени всичко

През 2010 година ФИФА избира именно Шакира да изпълни официалната песен на Световното първенство в Южна Африка.

Мнозина тогава смятат, че „Waka Waka (This Time for Africa)” ще бъде просто поредният спортен химн. Вместо това песента се превръща в световен феномен.

Тя оглавява музикалните класации в десетки държави, събира милиарди гледания и и до днес остава най-разпознаваемата песен в историята на Мондиалите.

Именно покрай снимките на видеото съдбата среща Шакира с младия защитник на испанския национален отбор Жерар Пике. По-късно футболистът с усмивка признава, че нарочно е търсил повод да ѝ пише. Искал да разбере дали ще остане до края на турнира, а истинската причина била просто да я види отново.

Испания печели световната титла. Шакира печели любовта.

Приказката, в която всички вярваха

Те никога не сключиха брак и не направиха шумна сватба. Дълги години изглеждаха като една от най-стабилните звездни двойки. Разликата от десет години между тях не личеше. Пике беше младата звезда на „Барселона“, а Шакира – една от най-популярните певици на планетата. През 2013 година се ражда първият им син Милан, а две години по-късно семейството се увеличава със Саша.

Певицата постепенно забавя кариерата си. Отказва турнета, прекарва все повече време в Барселона и неведнъж признава, че майчинството е най-голямата промяна в живота ѝ. „Преди мислех само за музика. След децата всичко започна да се върти около тях“, казва тя в интервю.

Световното отново ги събира

През 2014 година идва вторият Мондиал. Шакира записва „La La La (Brazil 2014)”, а във видеото отново участва Жерар Пике. Тогава двамата вече са семейство. Светът ги гледа като приказка с щастлив край. Малцина предполагат, че осем години по-късно тази история ще се превърне в една от най-коментираните звездни драми.„

Но един ден… Прибира се Шакира от турне и що да види – някой излапал бурканчето й със сладко от ягоди.

Пикантният детайл бил, че нито Пике, нито двамата им синове обичали ягодово сладко. Това накарало Шакира да се усъмни, че в дома им е имало друг човек. То стояло празно в хладилника. Така разбрала, че Пике има любовница и тя е имала безсрамието да се намърда в леглото им. Това е асистентката на футболиста.

Вместо да се срине, тя отвърна с музика

Много хора очакваха Шакира да изчезне от публичното пространство. Тя направи точно обратното. Болката се превърна в творчество. Появиха се „Te Felicito“, „Monotonía“, „TQG“, а след това и песента, която буквално взриви интернет – „BZRP Music Sessions #53“. В нея Шакира без никакви заобикалки говори за предателството. Куплетът „Смени Ferrari с Twingo, Rolex с Casio“, чрез които говори как Пике е избрал по-ниското качество жена, се превърна в културен феномен.

Песента счупи рекорди в YouTube и Spotify, а милиони жени по света я възприеха като химн срещу изневярата.

Нов живот далеч от Барселона

След раздялата певицата напуска Испания. Заедно със синовете си Милан и Саша се премества в Маями. Там започва нов живот. Освободена от ежедневните скандали и медийния натиск, Шакира отново се концентрира върху музиката. През следващите години печели нови награди, подписва мащабни договори и доказва, че кариерата ѝ далеч не е приключила.

Завръщането на Световното

И когато през 2026 година ФИФА решава за първи път в историята да организира шоу на полувремето на финала, изборът изглежда почти предопределен. Шакира-жената, чийто глас вече три Мондиала звучи като музикалната памет на футбола. След „Waka Waka“, „La La La“ и „Dai Dai“ тя се превърна в изпълнителя, оставил най-силен отпечатък върху модерната история на Световните първенства.

„Това Световно първенство беше толкова специално по толкова много причини“, споделя певицата.

„Най-много ме зарадва реакцията към песента Dai Dai и начинът, по който тя обедини хората. Да виждам как феновете танцуват на хореографията и празнуват заедно беше невероятно“, казва още Шакира.

Песента Dai Dai, записана в дует с нигерийската суперзвезда Burna Boy, беше избрана за официален химн на Световното първенство по футбол през 2026 година и се превърна в един от музикалните символи на турнира.

Сред най-силните си спомени Шакира посочва и сензационното представяне на вратаря на Кабо Верде Возиня, който се превърна в национален герой със своите изяви по време на шампионата.

Певицата отделя специално внимание и на Лионел Меси, който по време на турнира подобри рекорда за най-много отбелязани голове в историята на Световните първенства. Малко преди големия финал Шакира публикува в своя Instagram Stories специално послание към аржентинската легенда, с което показа възхищението си от неговите постижения и принос към световния футбол.

Пике беше на стадиона за финала със синовете им

Докато Шакира беше в центъра на вниманието на сцената на финала на Мондиала, сред зрителите на стадиона бяха двамата ѝ синове Милан и Саша, и Жерар Пике. Тримата наблюдаваха на живо финала между Испания и Аржентина и историческото изпълнение на колумбийската звезда. Испанските медии отбелязват и още един любопитен детайл – Пике беше на трибуните със синовете си, но без настоящата си партньорка Клара Чиа. Отсъствието ѝ не остана незабелязано и веднага породи коментари в светските издания, въпреки че няма информация това да е свързано с проблеми във връзката им.

Така съдбата отново направи любопитен кръг. През 2010 г. Световното първенство събра Шакира и Пике покрай снимките на легендарната „Waka Waka“, а шестнадесет години по-късно бившият футболист наблюдава от трибуните как жената, с която някога споделяше живота си, влиза в историята с първото шоу на полувремето на финал на Мондиал.