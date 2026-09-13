Всичко за Възрастен Мъж

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Възрастен мъж открит мъртъв

Възрастен мъж открит мъртъв

Труп на възрастен мъж бе открит от случайни минувачи между санданските села Спатово и Склаве. Безжизненото тяло е намерено от хора, които отивали на р...

04 април | 11:42
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Челен удар уби мъж във Враца

Челен удар уби мъж във Враца

Възрастен мъж загина при катастрофа във Враца. Пътното произшествие е станало вчера към 10.50 ч. на един от най-натоварените булеварди в града „Втори...

21 март | 12:50
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