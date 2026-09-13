Удар в тила, бой и тиксо. Жесток грабеж разтърси созополско село
Нападателите били маскирани и действали след предварителна подготовка, а всички отнети вещи вече са открити
Следете всички новини, анализи и коментари за Възрастен Мъж. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нападателите били маскирани и действали след предварителна подготовка, а всички отнети вещи вече са открити
Възрастен мъж не успя да се спаси, причината за инцидента се изяснява
Побоят над мъжа е станал след скандал за шише ракия
Главният прокурор Иван Гешев коментира случая
Част от стадото му кози влезли в двора на съсед
70-годишният мъж е намерен в двора на дома му във варненското село Старо Оряхово
Грабежът е извършен в първите часове на 24 януари
70-годишен мъж е загинал при пожар в частен имот в село Калина
Четири деца са пребили и ограбили възрастен мъж, съобщиха от МВР. Нападението е извършено от две 8-годишни момчета и две момичета - на 10 и 9 години,...
Труп на възрастен мъж бе открит от случайни минувачи между санданските села Спатово и Склаве. Безжизненото тяло е намерено от хора, които отивали на р...
Възрастен мъж загина при катастрофа във Враца. Пътното произшествие е станало вчера към 10.50 ч. на един от най-натоварените булеварди в града „Втори...
Момичето, заради което пребиха възрастен мъж в Бургас, не чувства вина заради станалото. Тя проговори пред Нова тв за инцидента. Не, аз не съм виновн...
Тийнейджър е нанесъл побой над възрастен мъж в градския транспорт в Бургас. Това съобщи бТВ и уточни, че човекът направил забележка към приятелката на...
Труп на възрастен мъж е открит в столичния квартал „Лозенец". Намерен е в градинката на пл. "Велчова завера" от граждани. Около 12:40 часа на обяд...
Седемдесет и четири годишен мъж е починал при пожар в ловешкото село Стефаново, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Ловеч. Сигналът за пожара е...
София. 63-годишен мъж се простреля в главата в спортен център в столичния квартал „Стрелбище", съобщиха от пресцентъра на МВР. Сигналът за инцидента...
Кюстендил. Влак е блъснал възрастен мъж край Бобов дол. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Кюстендил за "Фокус". 80-годишният е брал къпини...
София. Столичната полиция издирва 83-годишен мъж. Иван Дамянов Петков е от софийското село Владая. На 14 юли около 8.30 часа е забелязан за последно...
Шумен. Експлозия на газова бутилка е ранила възрастен мъж в Шумен и е нанесла тежки щети на жилището му, съобщи бТВ. Инцидентът е е станал докато 86-...
Хасково. Втори човек изгоря за седмица в хасковско. 59 - годишен мъж се самозапали тази сутрин в дома си в Хармали. Инцидентът е станал около 8,10 ча...