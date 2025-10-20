Във Франция направиха тежко признание за Лувъра. Версия за обира

Преследването бе насочено към групата крадци, които откраднаха осем безценни кралски бижута от Лувъра в самото сърце на Париж посред бял ден, предаде АФП.

Според официални лица екип от 60 разследващи работи по версията, че нападението е било планирано и изпълнено от организирана престъпна група.

Обирът отново разпали спора за липсата на сигурност в музеите на Франция, като министърът на правосъдието Жералд Дарманин призна за пропуски в охраната на Лувъра.

„Едно е сигурно – ние се провалихме, тъй като хора успяха да паркират подвижна стълба за мебели в центъра на Париж, да качат хора за няколко минути, да грабнат безценни бижута и да придадат на Франция ужасен образ“, заяви той пред радиото France Inter, предаде БГНЕС.

След няколко други кражби от френски музеи през последните месеци, министърът на вътрешните работи Лоран Нунес призна, че сигурността на тези институции е „основна слабост“.

Крадците пристигнали между 9:30 и 9:40 ч. местно време (07:30 – 07:40 GMT), малко след като музеят отворил врати за посетители в 9:00 ч., посочи източник, близък до разследването.

Те използвали камион с разтегателна стълба, подобна на тези, които се използват при преместване на мебели, за да достигнат до Галерия „Аполон“, където се съхранява кралската колекция, и използвали рязане за да влязат през прозорец и да отворят витрините.

Кратък клип от обира, вероятно заснет с телефон на посетител, беше излъчен по френските новинарски канали.

Маскираните крадци откраднали девет предмета бижута от XIX век, един от които – короната на императрица Евгения – изпуснали и повредили по време на бягството си.

Според сайта на музея, короната е обсипана с 1 354 диаманта и 56 изумруда.

Културното министерство потвърди, че са откраднати осем „безценни“ бижута. Публикуваният списък включва изумрудено-диамантено колие, което Наполеон подарил на съпругата си императрица Мария-Луиза.

Също така е откраднат диадем, който някога е принадлежал на императрица Евгения и е обсипан с близо 2 000 диаманта, както и колие, което е било собственост на последната кралица на Франция, Мари-Амели. То съдържа осем сапфира и 631 диаманта, според сайта на Лувъра.

Целият обир е отнел едва седем минути и се смята, че е извършен от опитен екип, възможно „чужденци“, заяви Нунес.

Интервенцията на персонала на музея е принудила крадците да избягат, оставяйки част от използваното оборудване, добави културното министерство.

„Пленът е невъзможно да бъде продаден в сегашното си състояние“, заяви Александър Гикело, председател на водещата аукционна къща Drouot.

Това е първата кражба от Лувъра от 1998 г., когато е била открадната картина на Камий Коро и повече никога не е била видяна.

Ограбването поднови дебата за това, което критиците определят като слаб контрол на сигурността в националните музеи, които са значително по-малко защитени от банките и все по-често стават обект на крадци.

Миналия месец престъпници проникнаха в Музея по естествена история в Париж и задигнаха златни образци на стойност 700 000 долара.

Същия месец крадци откраднаха две чинии и ваза от музей в централния град Лимож, като загубите са оценени на 7,6 милиона долара.

Неделният обир предизвика гневни политически реакции.

„Докъде ще стигне разпадането на държавата?“ написа лидерът на крайнодясната партия Национален сбор Жордан Бардела в социалните мрежи, определяйки кражбата като „непоносимо унижение за нашата страна“.

Президентът Еманюел Макрон заяви в социалните мрежи, че се прави „всичко“, за да бъдат заловени извършителите и да бъдат върнати откраднатите съкровища.

