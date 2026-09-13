Нови взривове край завода на ЕМКО! Големи боеприпаси ще бъдат унищожени
СОБТ и пожарни екипи са на място, районът остава отцепен
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СОБТ и пожарни екипи са на място, районът остава отцепен
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Причината е любовна история
Районът е отцепен
Забравена раница опразни книжарница от веригата "Хеликон" в центъра на София. Служителите забелязват оставен без надзор багаж в обекта, а малко по-къс...
Щитовете им са бетон, спират и "Калашников", твърдят експерти
София. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще изслуша днес главния секретар на Министерството на вътрешните работи Светлозар Лазаров и зам...
София. Загиналият при акцията в Лясковец спецполицай Емил Шарков ще бъде погребан днес като герой с военни почести. Близки и колеги ще го изпратят в п...
Сливен. Разбита е организирана банда за рекет в Ямбол, Сливен и Хасково. Това разкри на пресконференция главният секретар на МВР - главен комисар Свет...
Сапьорите от закритото СДОТО ще отидат при баретите в Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ). Това става с промяна в правителствено постано...