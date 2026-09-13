Люлка се скъса на панаир. Дете и баща му паднаха от 2 метра
Инцидентът е станал късно снощи в Антоново, след като метална тръба на атракциона се е счупила по време на движение
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Инцидентът е станал късно снощи в Антоново, след като метална тръба на атракциона се е счупила по време на движение
На 21 февруари Община Стара Загора и ScienceMeUp организират целодневно научно изложение и STEM работилници за деца на три локации
На щандовете на компанията ще бъдат показани също зарядни станции и електромобил Dongfeng Forthing S7
Напоследък са се нароили много хора, които като че ли искат повече да ни разделят, отколкото да ни обединяват
Пред НДК започна Пролетният панаир на книгата
В момента се провежда спешна проверка на случилото се
Местната кауза по време на Панаира е да се съберат средства и да се дари мобилен пункт за кръводаряване на „Районен център по трансфузионна хематологи...
Министърът участва в официалното откриване на Българския щанд на Франкфуртския панаир на книгата
Полицаи и лекари задръстиха града
Община Стара Загора е част от щанда на Министерството на туризма на пролетното издание на Румънския туристически панаир „The Romanian Tourism Fair“ (T...
И защо му отнеха гласа
Премиерът Николай Денков ще посети панаирът в Солун
През последната година България е доказала, че е добро място за инвеститорите
Страната ни е важен търговски партньор и една от основните дестинации за гръцкия бизнес
Костис Хадзидакис бе на откриването на българския павилион на панаира в Солун
Богдан Богданов каза какво получават хората от наводнените райони
Кога се открива изложението
Спас Гърневски коментира и скандалите около изграждането на стадиона в Пловдив
Очаква се да отговаря на въпроси за Панаира
Ще покажем, че промяната ще продължи, заяви Кирил Петков