Люлка се скъса на панаир. Дете и баща му паднаха от 2 метра
Инцидентът е станал късно снощи в Антоново, след като метална тръба на атракциона се е счупила по време на движение
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Инцидентът е станал късно снощи в Антоново, след като метална тръба на атракциона се е счупила по време на движение
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