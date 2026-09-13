Патриарх Даниил със силни думи за Априлското въстание
„Чалмата или дръвникът“ - призив за вяра и памет преди заупокойната молитва в София
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„Чалмата или дръвникът“ - призив за вяра и памет преди заупокойната молитва в София
Проявата, организирана от Българската мотоциклетна медия, е част от социалната мотокампания „Ние сме хора, не донори“
Горни Лом. С благословението на Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Дометиан в село Горни Лом ще бъде отслужена панихида за упокоение на з...