Богородица, апостоли и стари страхове бележат 11 юни

На 11 юни църквата почита Света Богородица „Достойно ест“, както и светите апостоли Вартоломей и Варнава. Денят е посветен на чудотворната икона в Света гора и на песнопението „Достойно есть“, което възпява Божията майка в светата литургия.

В народната традиция датата се свързва и с Въртоломей, Въртолом или Върти-удри - ден, пазен от работа заради страх от градушки, гръмотевици и небесни стихии. Така 11 юни събира в себе си едновременно молитва, почит към апостолите и старо селско усещане, че природата трябва да бъде уважавана.

Празникът на „Достойно ест“

Празникът Света Богородица „Достойно ест“ е свързан с една от най-почитаните богородични икони на Света гора. Според църковната традиция песнопението „Достойно есть“ се утвърждава като част от богослужебния живот и остава сред най-разпознаваемите молитвени прослави на Божията майка.

Иконата „Достойно ест“ се пази в Карея, административния център на Света гора. Църковните предания я свързват с благодат, изцеления и особена почит към Богородица, към която вярващите се обръщат за закрила, утеха и помощ в тежки моменти.

Апостол Варнава - синът на утехата

На 11 юни се почита и Свети апостол Варнава. Той се ражда на остров Кипър с името Йосиф или Йосия и е сред 70-те ученици, избрани да проповядват Христовото слово.

Апостолите започват да го наричат Варнава, което означава „син на утехата“. Според житието му той проповядва вярата с голяма ревност, но е убит с камъни от юдеите, докато свидетелства за Христос. На остров Кипър по-късно е издигнат храм в негова чест.

Апостол Вартоломей и пътят на проповедта

Свети апостол Вартоломей е сред 12-те Христови апостоли. Той е един от онези ученици, на които Спасителят дава сила да изцеляват болести и да вършат чудеса чрез Неговото име.

Според църковното предание Вартоломей проповядва в източните страни. В град Албанопол е заловен от идолопоклонници и е разпнат на кръст с главата надолу. Паметта му остава свързана със твърдост във вярата и готовност за мъченичество.

Народният ден Върти-удри

В българската народна традиция 11 юни е известен още като Въртоломей, Въртолом, Върти-удри или Върти-ломи. Вярва се, че светците, почитани на този ден, имат връзка със небесните стихии, гръмотевиците и градушките.

Затова старите хора пазят деня от тежка работа. Не се излиза на полето, за да не се предизвика лошо време и да не пострада реколтата. Добитъкът също не се впряга, защото денят се приема като опасен за земята, животните и труда на стопаните.

Какво не се прави според поверията

Народните поверия предупреждават, че на този ден не бива да се започва тежка земеделска работа. Най-вече се избягва оран, копаене и всяка дейност, която „раздвижва“ земята в ден, смятан за свързан със бурите.

В някои традиции жените не мият косите си, за да не станат „въртоглави“ и „щури“. Това вярване отразява старото разбиране, че Въртоломей е ден на въртене, смут и опасна сила, която може да засегне човека, ако не се спази обичаят.

Какво е добре да се направи

Църковният смисъл на деня насочва вярващите към молитва към Света Богородица и към почит към апостолите Варнава и Вартоломей. Това е ден за смирение, за благодарност и за молба за закрила.

В народен план най-важното е човек да пази мира в дома и да не влиза в излишни спорове. Денят се приема като време, в което не се предизвиква съдбата с прибързани действия, а се търси спокойствие, предпазливост и уважение към силите на природата.

Поличби за времето и реколтата

Като много летни дни в народния календар, и 11 юни се следи за знаци от природата. Ако небето е тежко и времето се обръща бързо, това се приема като предупреждение за бурен период.

Старите вярвания свързват деня с опасността от градушки, които могат да унищожат нивите за минути. Затова Въртоломей не е просто дата в календара, а част от селската памет за крехкия баланс между труда на човека и силата на небето.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com