Шулева: Бюджетът може да се вмести в 3% дефицит без нови данъци
Бившият вицепремиер подкрепи административна реформа, но настоя за преглед на структурите, дигитализация и затваряне на пробойните в разходите
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Бившият вицепремиер подкрепи административна реформа, но настоя за преглед на структурите, дигитализация и затваряне на пробойните в разходите
Според Лидия Шулева административният натиск може да доведе до ново поскъпване, докато фермерите чакат реална помощ
Лидия Шулева разкри, че 17% от населението живее в лишения
Лицензът на дома в Ягода е отнет 2018 г. и досега той работи без лиценз
Днешните поколения започват вече постепенно, макар и много бавно да имат по-висока финансова култура
Този бюджет е огледало на безотговорното поведение на депутати в парламент преди избори
Според нея са натрупани много сериозни дисбаланси в пенсионната система, които дават отражение днес
Според швейцарското правило с всяка изминала година увеличението на пенсиите ще е по-малко
Говори Лидия Шулева
По думите ѝ трябва да се премине към програмни бюджети
По закон пенсиите се увеличават по Швейцарското правило, напомни Лидия Шулева
Лидия Шулева даде ценен съвет
Лидия Шулева даде ценни съвети
Ще пипат ли данъците?
Според нея не може да се правят произволни изводи от сравнения между цени на дадени продукти у нас и в чужбина
Скандалът с разследваната за престъпления с криптоварута компания отекна в парламента
Повишаването на минималната работна заплата е възможно, защото става с постановление
В Бюджет 2023 трябва да се обърне внимание дали и как да продължат компенсаторните мерки
София. Оправдаха бившия вицепремиер и икономически министър в кабинета „Сакскобургготски" Лидия Шулева. Тя бе обвинена, че е назначила през лятото на...