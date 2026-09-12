Всичко за Лидия Шулева

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Оправдаха Лидия Шулева

Оправдаха Лидия Шулева

София. Оправдаха бившия вицепремиер и икономически министър в кабинета „Сакскобургготски" Лидия Шулева. Тя бе обвинена, че е назначила през лятото на...

12 юли | 16:54
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