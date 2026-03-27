Мащабна акция! Тонове дрога и оръжие в ръцете на полицията

При съвместна операция на ГДБОП и ДАНС са иззети значителни количества наркотици, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР комисар Георги Кандев. Акцията е насочена срещу организирана престъпна група, като по случая се очакват допълнителни подробности.

По данни на МВР са открити близо 180 килограма марихуана, над 10 килограма кокаин, 47 килограма амфетамини, три килограма екстази и почти един килограм метамфетамин. Количествата сочат към добре организирана схема за разпространение на различни видове наркотици.

На допълнителен адрес, свързан със същата група, е намерен боен пистолет заедно с боеприпаси, което засилва съмненията за сериозна престъпна дейност и възможни връзки с други криминални структури.

От МВР уточняват, че разследването продължава, като се очаква повече информация за участниците и мащаба на дейността.

Подобни действия бяха предприети и в края на февруари във Варна, където при операция срещу разпространението на наркотици бяха задържани 11 души за срок до 24 часа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com