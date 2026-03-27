Полицията на терен! Спецоперация тече в Благоевград

Специализирана полицейска акция е в ход на територията на област Благоевград, насочена срещу конвенционалната престъпност, нарушенията на обществения ред и престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР. Акцията се провежда на фона на засилен контрол преди предсрочните избори.

От полицията уточняват, че към момента не се съобщават конкретни резултати, като информация за установените нарушения и предприетите действия ще бъде оповестена по-късно днес.

Подобни операции вече се проведоха през последните дни и в други части на страната. Акции, насочени срещу изборни престъпления и нарушения на законодателството, имаше в областите Смолян, Шумен, Добрич, Монтана и Бургас.

Действията на МВР са част от по-широка кампания за ограничаване на престъпността и гарантиране на честността на изборния процес в страната.

