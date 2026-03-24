Дискусионно студио в Стара Загора поставя темата за провала и новото начало

Международният младежки център - Стара Загора организира ново издание на
Дискусионното студио, посветено на темата „Провалът - край, опит или
ново начало?“.
Събитието ще се проведе на 25 март 2026 г. от 19.00 ч. в сградата на
центъра, а водещ ще бъде Невен Андонова.
В рамките на срещата участниците ще обсъдят как възприемаме провала,
защо често се страхуваме от него и как той може да се превърне в ценен
опит. Акцент ще бъде поставен върху натиска да се стремим към
съвършенство, върху уроците от неуспехите и възможността те да се
превърнат в ново начало.
Програмата включва интерактивни упражнения, споделяне на личен опит и
дискусии в спокойна и подкрепяща среда, която насърчава свободното
изразяване на мнение.
Инициативата е насочена към участници на възраст от 15 до 19 години и
цели да създаде пространство за диалог, размисъл и обмен на гледни
точки.
Организаторите канят всички заинтересовани да се включат и заедно да
потърсят отговор на въпроса - дали провалът е край или начало на нещо
ново.
