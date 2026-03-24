Дискусионно студио в Стара Загора поставя темата за провала и новото начало

Международният младежки център - Стара Загора организира ново издание на

Дискусионното студио, посветено на темата „Провалът - край, опит или

ново начало?“.

Събитието ще се проведе на 25 март 2026 г. от 19.00 ч. в сградата на

центъра, а водещ ще бъде Невен Андонова.

В рамките на срещата участниците ще обсъдят как възприемаме провала,

защо често се страхуваме от него и как той може да се превърне в ценен

опит. Акцент ще бъде поставен върху натиска да се стремим към

съвършенство, върху уроците от неуспехите и възможността те да се

превърнат в ново начало.

Програмата включва интерактивни упражнения, споделяне на личен опит и

дискусии в спокойна и подкрепяща среда, която насърчава свободното

изразяване на мнение.

Инициативата е насочена към участници на възраст от 15 до 19 години и

цели да създаде пространство за диалог, размисъл и обмен на гледни

точки.

Организаторите канят всички заинтересовани да се включат и заедно да

потърсят отговор на въпроса - дали провалът е край или начало на нещо

ново.





