Банско стана кръстопът на предприемачи от 27 държави

Какво се случва, когато предприемачи от 27 държави се съберат на едно място? Банско даде отговора, превръщайки се в сцена за

четиридневния съмит на European Bridge Chapter на Entrepreneurs’ Organization (EO),

организиран съвместно с EO България.

Повече от 80 лидери от различни индустрии и пазари се срещнаха не просто, за да изнесат презентации, а за да обменят идеи, визии и лични истории. Форумът показа защо EO е общност, която живее по принципа „от предприемачи за предприемачи“.

Честни разговори вместо сухи презентации

Атмосферата на събитието се отличи с откровени и понякога предизвикателни разговори. Темите варираха от устойчивото изграждане на компании в глобален контекст до битките за баланс между бизнес и семейство. Това беше място, където не се криеха провали, а напротив – от тях се черпеше сила и вдъхновение.

„EO е мястото, където не само развиваш бизнеса си, а и себе си като човек, предприемач и лидер. Тук се учим един от друг, говорим открито за провалите и черпим сила от общността. Банско ни даде сцена да видим колко мощна може да бъде тази енергия, когато я споделим“, коментира Катя Великова, президент на българския чаптър на ЕО.

България като ново предприемаческо откритие

За повече от 60% от участниците това бе първо посещение в България. Освен бизнес контактите, те откриха и културното наследство на страната. Посещението на Рилския манастир добави измерение отвъд икономическите теми - напомняне, че лидерството не е само стратегия и растеж, а и духовна основа. Събитието остави трайно впечатление, че България може да бъде не само домакин на големи международни форуми, но и вдъхновение за предприемачите.

EO България - врата към глобална мрежа

EO България има амбицията да продължи да подкрепя местните предприемачи, предоставяйки им достъп до глобални ресурси и доверена общност.

„Нашата мисия е да дадем на местните бизнес лидери достъп до глобална мрежа, ресурси от световна класа и доверена общност, в която се учим, развиваме и успяваме заедно“, подчерта Великова.

Създадена през 1987 г., Entrepreneurs’ Organization днес обединява почти 20 000 предприемачи в повече от 90 държави. Но зад статистиката стои философия, а именно че истинските уроци идват не от книги, а от реални истории и че бизнесът расте, когато човекът е поставен на първо място.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com