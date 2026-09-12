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Бизнес дама строи замък

Бизнес дама строи замък

Бизнес дама строи средновековен замък в красива гориста местност между селата Огняново и Марчево. Множеството кули и бойници привличат погледа на мина...

31 май | 17:00
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