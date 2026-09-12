Тя първа си взе хуманоид у дома. Хайлайфът й завидя
Металният слуга струва колкото кола
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Металният слуга струва колкото кола
Правописни грешки, предизвикващи изненада
Бизнес дама строи средновековен замък в красива гориста местност между селата Огняново и Марчево. Множеството кули и бойници привличат погледа на мина...
Коледно чудо споходи наводненото с. Дълги Дел, което р. Огоста отнесе наскоро Монтана. Коледно чудо споходи село Дълги Дел, община Георги Дамяново, п...
Церемонията "Бизнес дама на годината" събира елит на 3 декември
Собственичката на една от най-престижните фирми за производство на сладкиши в Хасково Живка Г. изгоря като факел в колата си "Поло" при зверска катаст...