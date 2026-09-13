До 75% отстъпка за избрани смартфони Samsung, Motorola, HONOR и Google Pixel във Vivacom
Те съчетават модерни технологии, надеждна производителност и функционалности за динамичното ежедневие
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Те съчетават модерни технологии, надеждна производителност и функционалности за динамичното ежедневие
Като ученик решавах задачи по час-два на ден; когато видя непознат език, търся нещо в данните, което се отличава; лингвистиката и биологията имат мног...
Технологичните решения трябва да вървят ръка за ръка с възпитанието на децата
Целта е всички български училища да имат достъп до модерни технологии за дигитална защита
Операторът вече подпомага над 450 училища в страната
Единствените дни, през които всички обекти ще бъдат затворени, са 25 декември и 1 януари
Вижте историята за кариерния старт на младите таланти в света на технологиите
Клиентите, заявили покупка в периода на кампанията, ще получат смартфона в комплект със смарт часовник, бързо зарядно и стилен калъф
Напредъкът в сферата на видеонаблюдението е значителен скок в сигурността
3 милиона са вече българите, които ползват някоя от мобилните услуги на Виваком
Каква е тя?
Резултатите идват само за 8 месеца
Телекомът на Саудитска арабия влезе на европейския пазар
Продажбата е за милиарди
Vivacom подкрепя предприемаческата програма на Джуниър Ачийвмънт България
Николай Андреев спечели първото място в специалната лидерска категория
Над 500 000 лева е дарената сума от телекома за развитие на регионите до днес
Дирк Геркенс сменя Николай Андреев на поста в телевизията
Може да има обявяване на търг за честотите
United Group дава на клиентите контрол над мрежите в дома им, както никога досега