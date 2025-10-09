„Виваком“ пази училищата със защитни стени от най-ново поколение

„Виваком“ внедрява защитни стени от ново поколение, които ще използват изкуствен интелект за анализ и контрол на интернет трафика. Новата технология ще осигури още по-високо ниво на киберзащита и ще предотвратява достъпа на учениците до сайтове, които не са свързани с учебния процес.

„Следващото поколение защитни стени ще анализира трафика в реално време чрез изкуствен интелект и ще открива потенциални заплахи още преди да достигнат до мрежата“, обясни Владимир Димитров, старши специалист „Корпоративни продажби“ във „Виваком" по време на дискусията Киберсигурност - Заедно в борбата с кибертормоза на децата, която се проведе в Шумен.

Операторът вече подпомага над 450 училища в страната в борбата с кибератаките. Компанията изгражда индивидуални решения за всяко учебно заведение, включително филтриране на трафика и контролиран достъп до мрежата.

„Виваком“ разполага и с най-големия център за развитие на мрежите на Балканите, който работи успешно вече 30 години. В партньорство с Министерството на образованието и науката компанията продължава да разширява мерките за сигурност и да изгражда дигитална защита за българските училища.

