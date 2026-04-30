Посочиха най-изгодните на пазара OLED телевизори

Въпреки че OLED телевизорите традиционно остават сред по-скъпите на пазара, през 2026 г. се появиха по-достъпни модели, които предлагат почти флагманско качество на изображението. Експерти и потребители вече очертават няколко устройства, които се отличават със силен баланс между цена и функции. OLED технологията продължава да бъде стандарт за високо качество заради самоосветяващите се пиксели, които осигуряват дълбоко черно, силен контраст и точни цветове. Именно затова тези телевизори остават предпочитан избор за домашно кино.

LG B5

Това е една от най-достъпните OLED серии на LG, предлагана в размери 48, 55, 65, 77 и 83 инча, което я прави често първа стъпка към OLED технологията. Основната ѝ характеристика е класическата OLED матрица с дълбоки черни тонове и висок контраст. Телевизорът се справя добре с мащабирането до 4K, което е важно за гледане на стандартна телевизия и стрийминг съдържание.

Моделът предлага HDMI 2.1, честота на опресняване от 120Hz и поддръжка на съвременни гейминг функции. Недостатък остава по-ниската яркост в сравнение с по-скъпите модели, което може да се усеща при ярка дневна светлина.

Samsung S85F

Моделът на Samsung използва QD-OLED технология, която комбинира органични светодиоди с квантови точки. Това води до по-ярки и наситени цветове спрямо стандартните OLED панели. Телевизорът се представя особено добре при HDR съдържание, където контрастът и цветовете са по-изразени.

Поддръжката на HDMI 2.1 и VRR го прави подходящ за игрови конзоли. Сред слабостите се посочва интерфейсът Tizen, който понякога не е достатъчно бърз, въпреки че функционалността му остава висока.

Panasonic Z85

Panasonic залага на кинематографичното изживяване и насочва този модел към любителите на филми. Телевизорът предлага много точно възпроизвеждане на цветовете и висококачествена обработка на изображението - характеристики, които традиционно отличават марката.

За разлика от по-геймърските модели, тук фокусът е върху естественото и реалистично изображение. Макар да не е най-яркият или най-функционалният OLED телевизор, той впечатлява със заводската си настройка на картината, близка до студийното качество.

Sony Bravia XR8B

Моделът на Sony предлага балансирана комбинация от висока яркост, силна обработка на изображението и богати функции. Собствената технология за обработка гарантира детайлна и реалистична картина, особено при динамични сцени и стрийминг.

Телевизорът поддържа Dolby Vision, разполага с честота на опресняване от 120Hz и предлага пълна съвместимост с модерни конзоли. В сравнение с конкурентите, Sony добавя и по-премиум усещане, като същевременно остава в по-достъпния сегмент на OLED пазара.

