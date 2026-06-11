Осем от десет микроинфлуенсъри избират продукта пред парите

Доверието, а не големият обхват, вече е най-ценната валута на инфлуенсър маркетинга. Това показва BUZZStore Comparative Report на United Partners - едно от първите регионални проучвания в Централна и Източна Европа, базирано на реалното поведение на създатели на съдържание в кампании, а не само на декларирани нагласи.

Анализът обхваща над 2100 микро- и наноинфлуенсъри в България и Румъния. Основният извод е ясен: при този тип създатели на съдържание аудиторията сама по себе си вече не е достатъчна - истинското влияние идва от доверие, личен опит и автентична препоръка.

Данните идват от BUZZStore - платформа за маркетинг „от уста на уста“ в Източна Европа, която обединява над 6000 активни участници в България и над 60 000 в Румъния. Общността включва микро- и наноинфлуенсъри, наричани BUZZ-ъри, които тестват продукти в реална среда и след това споделят мнението си онлайн и в ежедневни разговори. United Partners е ексклузивен представител на BUZZStore за България, което дава на агенцията достъп до реалните механики на влияние - не само до крайния комуникационен резултат, а и до поведението на участниците в самите кампании.

Доверието се оказва по-силно от възнаграждението

Най-важният сигнал в проучването е мотивацията на самите инфлуенсъри. 82,2% от участниците в България и 77,33% в Румъния посочват, че се включват в кампании за тестване на продукти заради реален интерес към продукта, а не заради възнаграждение. Това променя начина, по който трябва да се гледа на микро- и наноинфлуенсърите - не като на евтин медиен канал, а като на хора, които могат да бъдат убедителни само ако продуктът наистина им е интересен.

Още по-важен е друг резултат: над 85% от участниците заявяват, че биха дали допълнителна информация за продукта, ако аудиторията им зададе въпрос. Именно тук влиянието излиза извън рамката на една публикация, сторѝ или рийл. То преминава в лични разговори, коментари, препоръки и обяснения, които често не се виждат в стандартните метрики, но могат да бъдат решаващи за отношението към бранда.

България и Румъния не реагират еднакво

Проучването показва, че регионът не може да се третира като единен пазар. В Румъния видео форматите доминират много по-видимо - 62,81% от микро- и наноинфлуенсърите предпочитат Reels. В България водещи остават Stories, които са предпочитани от 56,2% от участниците. Това означава, че универсална формула за успешна кампания няма - форматът трябва да се избира според конкретния пазар и поведението на създателите на съдържание в него.

И на двата пазара обаче има силен потенциал за органично разпространение. 68,64% от участниците в Румъния и 60,3% в България посочват, че биха комуникирали съдържание от една кампания във всички свои канали. За брандовете това е важен знак, защото добре приетият продукт не остава заключен в един формат, а може да се разпространи през различни точки на контакт с аудиторията.

Румъния изглежда по-зрял пазар за тестинг кампании

Разликите между двата пазара личат и при удовлетвореността от участието в кампании. В Румъния тя достига 91,8%, докато в България е 81,6%. Румънските участници по-често се включват и многократно в кампании, което според анализа е индикация за по-висока степен на пазарна зрялост.

И в България, и в Румъния най-силен интерес има към категории като мода и красота. Над 90% от участниците са отворени към подобни партньорства, което показва, че тези сектори остават естествена територия за микро- и наноинфлуенсър маркетинг. В същото време данните показват, че успехът не зависи само от категорията, а от това дали продуктът е достатъчно релевантен за човека, който го тества и препоръчва.

От отделни кампании към системи за влияние

Според United Partners резултатите очертават по-дълбока промяна в ролята на инфлуенсър маркетинга. „Виждаме ясно, че при микро- и наноинфлуенсърите обхватът вече не е водещият фактор - истинската стойност идва от влиянието. То се изгражда чрез множество автентични гласове, различни гледни точки и реално преживяване с продукта, което води до повече съдържание, повече доверие и по-силно въздействие върху поведението на аудиторията“, коментира Велизара Панайотова (на снимката горе), Senior Digital Manager в United Partners.

Анализът показва още, че бранд посланията работят най-добре, когато са ясни, релевантни и оставят пространство за лична интерпретация. Това е особено важно при микро- и наноинфлуенсърите, защото тяхната сила не е в безличното препредаване на готов текст, а в това да говорят със собствен глас. Колкото по-естествено един продукт влиза в тяхното съдържание и ежедневие, толкова по-убедително достига до аудиторията.

Разпознаването от бранда мотивира създателите

Докладът обръща внимание и на един често подценяван фактор - признанието от страна на бранда. Близо половината от участниците в Румъния и около 40% в България казват, че са силно мотивирани, когато брандът сподели тяхното съдържание. Това означава, че repost, collaboration tag и други форми на видимост не са просто технически жест, а начин създателите да се почувстват реална част от кампанията.

Тези практики дават стойност и за самия бранд. При стандартни платени партньорства подобна видимост често изисква допълнителен бюджет, докато при добре изградена работа с микро- и наноинфлуенсъри тя може да засили ангажираността и да удължи живота на съдържанието. Така кампанията престава да бъде единична публикация и започва да работи като мрежа от препоръки.

Платформа, която показва реално поведение

BUZZStore предоставя достъп до мащабна общност от потребители, чието поведение може да бъде проследявано и анализирано в реална среда. Това е основната разлика между подобен доклад и класическите проучвания, които разчитат предимно на самооценка или намерения. Тук данните идват от реално участие в кампании, реално тестване на продукти и реална готовност за препоръка.

Така платформата се позиционира като инструмент за по-добро разбиране на микро- и наноинфлуенсър екосистемата в региона. За брандовете изводът е ясен: малките създатели на съдържание вече не трябва да се оценяват само по броя последователи, а по доверието, което имат, по готовността им да говорят автентично за продукта и по способността им да превръщат личния опит в препоръка. В този модел влиянието не се купува само с бюджет - то се печели с продукт, който хората наистина искат да пробват и да препоръчат.

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