Технологии

Осем от десет микроинфлуенсъри избират продукта пред парите

Първото регионално проучване на United Partners показва защо доверието вече тежи повече от обхвата

Осем от десет микроинфлуенсъри избират продукта пред парите
11 юни 26 | 18:01
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Иван Ватахов Иван Ватахов

Доверието, а не големият обхват, вече е най-ценната валута на инфлуенсър маркетинга. Това показва BUZZStore Comparative Report на United Partners - едно от първите регионални проучвания в Централна и Източна Европа, базирано на реалното поведение на създатели на съдържание в кампании, а не само на декларирани нагласи.

Анализът обхваща над 2100 микро- и наноинфлуенсъри в България и Румъния. Основният извод е ясен: при този тип създатели на съдържание аудиторията сама по себе си вече не е достатъчна - истинското влияние идва от доверие, личен опит и автентична препоръка.

Данните идват от BUZZStore - платформа за маркетинг „от уста на уста“ в Източна Европа, която обединява над 6000 активни участници в България и над 60 000 в Румъния. Общността включва микро- и наноинфлуенсъри, наричани BUZZ-ъри, които тестват продукти в реална среда и след това споделят мнението си онлайн и в ежедневни разговори. United Partners е ексклузивен представител на BUZZStore за България, което дава на агенцията достъп до реалните механики на влияние - не само до крайния комуникационен резултат, а и до поведението на участниците в самите кампании.

Доверието се оказва по-силно от възнаграждението

Най-важният сигнал в проучването е мотивацията на самите инфлуенсъри. 82,2% от участниците в България и 77,33% в Румъния посочват, че се включват в кампании за тестване на продукти заради реален интерес към продукта, а не заради възнаграждение. Това променя начина, по който трябва да се гледа на микро- и наноинфлуенсърите - не като на евтин медиен канал, а като на хора, които могат да бъдат убедителни само ако продуктът наистина им е интересен.

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Още по-важен е друг резултат: над 85% от участниците заявяват, че биха дали допълнителна информация за продукта, ако аудиторията им зададе въпрос. Именно тук влиянието излиза извън рамката на една публикация, сторѝ или рийл. То преминава в лични разговори, коментари, препоръки и обяснения, които често не се виждат в стандартните метрики, но могат да бъдат решаващи за отношението към бранда.

България и Румъния не реагират еднакво

Проучването показва, че регионът не може да се третира като единен пазар. В Румъния видео форматите доминират много по-видимо - 62,81% от микро- и наноинфлуенсърите предпочитат Reels. В България водещи остават Stories, които са предпочитани от 56,2% от участниците. Това означава, че универсална формула за успешна кампания няма - форматът трябва да се избира според конкретния пазар и поведението на създателите на съдържание в него.

И на двата пазара обаче има силен потенциал за органично разпространение. 68,64% от участниците в Румъния и 60,3% в България посочват, че биха комуникирали съдържание от една кампания във всички свои канали. За брандовете това е важен знак, защото добре приетият продукт не остава заключен в един формат, а може да се разпространи през различни точки на контакт с аудиторията.

Румъния изглежда по-зрял пазар за тестинг кампании

Разликите между двата пазара личат и при удовлетвореността от участието в кампании. В Румъния тя достига 91,8%, докато в България е 81,6%. Румънските участници по-често се включват и многократно в кампании, което според анализа е индикация за по-висока степен на пазарна зрялост.

И в България, и в Румъния най-силен интерес има към категории като мода и красота. Над 90% от участниците са отворени към подобни партньорства, което показва, че тези сектори остават естествена територия за микро- и наноинфлуенсър маркетинг. В същото време данните показват, че успехът не зависи само от категорията, а от това дали продуктът е достатъчно релевантен за човека, който го тества и препоръчва.

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От отделни кампании към системи за влияние

Според United Partners резултатите очертават по-дълбока промяна в ролята на инфлуенсър маркетинга. „Виждаме ясно, че при микро- и наноинфлуенсърите обхватът вече не е водещият фактор - истинската стойност идва от влиянието. То се изгражда чрез множество автентични гласове, различни гледни точки и реално преживяване с продукта, което води до повече съдържание, повече доверие и по-силно въздействие върху поведението на аудиторията“, коментира Велизара Панайотова (на снимката горе), Senior Digital Manager в United Partners.

Анализът показва още, че бранд посланията работят най-добре, когато са ясни, релевантни и оставят пространство за лична интерпретация. Това е особено важно при микро- и наноинфлуенсърите, защото тяхната сила не е в безличното препредаване на готов текст, а в това да говорят със собствен глас. Колкото по-естествено един продукт влиза в тяхното съдържание и ежедневие, толкова по-убедително достига до аудиторията.

Разпознаването от бранда мотивира създателите

Докладът обръща внимание и на един често подценяван фактор - признанието от страна на бранда. Близо половината от участниците в Румъния и около 40% в България казват, че са силно мотивирани, когато брандът сподели тяхното съдържание. Това означава, че repost, collaboration tag и други форми на видимост не са просто технически жест, а начин създателите да се почувстват реална част от кампанията.

Тези практики дават стойност и за самия бранд. При стандартни платени партньорства подобна видимост често изисква допълнителен бюджет, докато при добре изградена работа с микро- и наноинфлуенсъри тя може да засили ангажираността и да удължи живота на съдържанието. Така кампанията престава да бъде единична публикация и започва да работи като мрежа от препоръки.

Платформа, която показва реално поведение

BUZZStore предоставя достъп до мащабна общност от потребители, чието поведение може да бъде проследявано и анализирано в реална среда. Това е основната разлика между подобен доклад и класическите проучвания, които разчитат предимно на самооценка или намерения. Тук данните идват от реално участие в кампании, реално тестване на продукти и реална готовност за препоръка.

Така платформата се позиционира като инструмент за по-добро разбиране на микро- и наноинфлуенсър екосистемата в региона. За брандовете изводът е ясен: малките създатели на съдържание вече не трябва да се оценяват само по броя последователи, а по доверието, което имат, по готовността им да говорят автентично за продукта и по способността им да превръщат личния опит в препоръка. В този модел влиянието не се купува само с бюджет - то се печели с продукт, който хората наистина искат да пробват и да препоръчат.

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Иван Ватахов
Автор Иван Ватахов

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