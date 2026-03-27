4 телевизора с най-истински цветове, които се продават в момента

Когато избират телевизор, потребителите най-често поставят на първо място качеството на картината, тъй като именно то определя цялостното зрително изживяване. Сред всички фактори - яркост, HDR и цветова гама - точността на цветовете остава решаваща, защото дори малки отклонения могат да направят изображението неестествено и лишено от реализъм.

Професионалното калибриране може да подобри цветовете, но е допълнителен разход. Затова експертите препоръчват избор на модел, който предлага висока точност още от фабричните настройки. Сред множеството предложения на пазара четири телевизора се открояват като най-добрите в това отношение.

LG B5

Един от най-достъпните варианти е LG B5. Този OLED модел впечатлява със стабилно и естествено цветопредаване без нужда от допълнителни настройки. Дълбоките черни тонове и богатите нюанси създават усещане за дълбочина, а широката цветова гама покрива почти изцяло DCI-P3 и около 75% от BT.2020.

Недостатъкът му е свързан с по-ниската яркост в сравнение с по-скъпите OLED телевизори. В силно осветени помещения изображението може да изглежда по-малко контрастно, а HDR ефектите не са толкова впечатляващи.

TCL QM6K

Друг силен избор в по-достъпния клас е TCL QM6K, който набра популярност през 2025 г. със съотношението си цена-качество. Моделът предлага много добра точност на цветовете още при първоначалната настройка и създава естествена картина.

Телевизорът е особено подходящ за гейминг, тъй като поддържа 4K при 144Hz и до 288Hz при 1080p, както и VRR. Компромисите идват при яркостта, ъглите на видимост и звука, които остават на по-ниско ниво.

Panasonic Z95B

В премиум сегмента силно впечатление прави Panasonic Z95B. Този OLED телевизор е създаден за киномани и предлага почти перфектно цветопредаване. Отклоненията са минимални и практически незабележими за повечето потребители.

Моделът е идеален за домашно кино, като се предлага в размери 55, 65 и 77 инча. Цените започват от около 2000 долара, което го поставя във високия клас, но и оправдава инвестицията с качество на картината.

LG C5

Сред най-добрите универсални решения се нарежда LG C5. Този по-висок клас OLED телевизор предлага подобрена обработка на изображението и изключително точни цветове. Разполага с всички модерни технологии - висока честота на опресняване, четири HDMI 2.1 порта, Dolby Vision HDR и разширени гейминг функции.

Сред малкото му слабости са липсата на DTS аудио пропускане и HDR10+. Въпреки това моделът остава един от най-балансираните на пазара, като цените започват от под 900 долара за най-малкия вариант.

През 2026 г. изборът на телевизор става все по-конкурентен, като дори достъпните модели предлагат впечатляващо цветопредаване. Общото мнение на експертите е ясно - по-добре е да се инвестира в устройство с точни цветове още при покупката, отколкото да се разчита на последващи корекции.

