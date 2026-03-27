Какво е QD-OLED и как се различава от обикновения OLED телевизор?

Технологията на дисплеите продължава да се развива и терминът QD-OLED все по-често се появява в описанията на нови телевизори и монитори. Този тип панели се позиционират като следваща стъпка в еволюцията на OLED и обещават още по-ярки и по-наситени изображения. Според експерти от BGR разликите между двете технологии са съществени и в някои случаи оправдават по-високата цена.

Как работи класическият OLED

Конвенционалните OLED панели използват органични светодиоди, при които всеки пиксел излъчва светлина самостоятелно. Това позволява постигане на перфектно черно, висок контраст и отлични ъгли на видимост, което ги прави едни от най-качествените екрани на пазара.

Какво променя QD-OLED технологията

QD-OLED надгражда този принцип, като заменя традиционните цветни филтри със син светлинен слой и квантови точки, които генерират цветовете. Така се подобрява ефективността на светлината и се намаляват загубите при нейното преминаване през панела.

Основните разлики в практиката

Една от най-осезаемите разлики е в яркостта - QD-OLED дисплеите обикновено са по-ярки и по-добре видими при силна околна светлина. Освен това те възпроизвеждат по-наситени и по-точни цветове, тъй като не разчитат на класически филтри.

При контраста и нивото на черното обаче двете технологии са практически равностойни, тъй като пикселите се осветяват самостоятелно и при двата типа панели. Това означава дълбоко черно и много висок контраст независимо от избора.

QD-OLED има и потенциално предимство по отношение на енергийната ефективност и дълготрайността, тъй като използва по-ефективен метод за генериране на цветове.

Струва ли си по-високата цена

В крайна сметка QD-OLED може да се разглежда като подобрена версия на OLED - с по-ярка картина и по-добро цветопредаване, но и със по-висока цена. В момента тази технология се среща основно в премиум устройства.

Ако най-важни са максималната яркост и възпроизвеждането на цветовете, QD-OLED е логичният избор. Класическият OLED обаче остава много силен вариант, особено когато се търси баланс между качество и цена.

