120Hz или 144Hz? Какво да знаете преди да купите нов телевизор

Пазарът на телевизори се развива с бързи темпове, като новите технологии не спират да променят представите за качество на картината. Освен различните видове екрани, все по-голямо значение придобива честотата на опресняване, измервана в херца. Днес моделите със 120Hz и 144Hz вече са масови и присъстват в портфолиото на водещите производители. Въпросът обаче остава - има ли реална полза от по-високите стойности за обикновения потребител.

Какво означават числата при телевизорите

Честотата на опресняване показва колко пъти в секунда дисплеят обновява изображението. При 60Hz това се случва 60 пъти, при 120Hz - двойно повече, а при 144Hz още по-често. Макар разликата да не се възприема директно като число, тя се усеща чрез плавността на картината.

По-високите стойности водят до по-гладко движение и по-добра яснота при динамични сцени. Това е особено видимо при спорт, екшън филми или съдържание със бързи движения, където по-ниската честота може да доведе до замазване или трептене.

Как телевизорите компенсират различното съдържание

Съдържанието, което потребителите гледат, рядко съвпада със честотата на опресняване на екрана. Филмите например традиционно се заснемат със 24 кадъра в секунда, докато телевизионните програми варират между 24, 30 и 60 кадъра.

За да се избегнат визуални дефекти, телевизорите използват техники за синхронизация. Един от методите е повтаряне на кадри, така че да се постигне съответствие със честотата на панела. Например кадър от филм може да бъде показан няколко пъти, за да се запълни цикълът на 120Hz дисплей.

Кога по-високата честота има значение

Предимството на по-високата честота на опресняване се проявява най-силно при гейминг. Ако източникът на сигнал - компютър или конзола - може да генерира повече кадри в секунда, телевизорът с по-висока честота ще покаже по-плавно движение и по-бърза реакция.

Това обаче поставя и ключово ограничение. Съвременните конзоли като PlayStation 5 и Xbox Series X достигат максимум до 120 кадъра в секунда, което означава, че не могат да се възползват напълно от 144Hz панели.

120Hz срещу 144Hz - за кого има смисъл

Телевизорите със 144Hz предлагат по-висок потенциал, но реалната полза е ограничена до малка група потребители. Това са предимно геймъри със мощни персонални компютри, способни да поддържат над 120 кадъра в секунда.

За всички останали 120Hz моделите остават напълно достатъчни. Те обработват без проблем масовото съдържание - филми, сериали и телевизионни програми - без загуба на кадри или неравномерно възпроизвеждане.

При 144Hz ситуацията може да стане по-сложна, ако липсва технология като променлива честота на опресняване, която да синхронизира кадрите със съдържанието.

Изборът не е само въпрос на херца

Финалното решение при покупка не трябва да се базира единствено на честотата на опресняване. Фактори като качество на панела, яркост, контраст и обработка на изображението често имат по-голямо значение за ежедневното гледане.

Затова, освен ако целта не е извличане на максимална производителност при гейминг със компютър, 120Hz телевизор остава по-балансираният и разумен избор за масовия потребител.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com