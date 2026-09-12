Гришо се издъни! Отпадна на старта в Акапулко
Отстъпи пред №63 в света Теранс Атман
Следете всички новини, анализи и коментари за Акапулко. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Отстъпи пред №63 в света Теранс Атман
Звездата ни падна от квалификанта Музети
Асът ни ще играе с квалификант за място на полуфиналите
Утре сутрин играе с Кецманович на осминафинал
Талантът ще научи утре първия си съперник
Рафа спечели и първа титла на твърди кортове в мексиканския град
Димитров ми е голям приятел, разкри още Рафа
Загубата е 13-а за Димитров от Рафа
Полуфиналният мач на Гришо и Надал е след 06:00 часа в събота сутрин по MAX Sport 1
Победителят от двубой №14 мжду двамата ще определи единия финалист в турнира
Българинът е на полуфинал след 6:4, 6:4 над Стан Вавринка
Вавринка ще спори с хасковлията за място на полуфиналите
Асът ни спаси два мач бола, но обърна Манарино с 2:1 сета
Димитров надви Дамир Джумхур в първия кръг
Димитров и Тейлър Фриц са на четвъртфинал в Акапулко
Асът ни запази 22-ата позиция в световната ранглиста
Двамата тренират заедно
Британец или французин ще играят с хасковлията
Германецът надигра британеца Нори на полуфиналите
Австриец спря победната серия на Григор Димитров в мексиканския курорт Акапулко. Рано тази сутрин българинът загуби от Доминик Тийм в два сета- 5-7, 2...