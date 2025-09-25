Водещи отбори с победи за Купата на лигата в Англия

Отборите на Манчестър Сити, Нюкасъл, Тотнъм и Арсенал се класираха за осминафиналите в турнира за купата на Футболната лига в Англия.

Фил Фоудън и Савиньо се разписаха във всяко от двете полувремена при успеха за Сити с 2:0 като гост срещу третодивизионния Хъдърсфийлд.

Жоелинтон и Уилям Осула бяха точни по два пъти при успеха в полза на Нюкасъл у дома с 4:1 срещу Брадфорд, който играе в трета дивизия.

Тотнъм не срещна трудности срещу нискоразредния Донкастър и спечели с 3:0 на свой терен след попадения на Жоао Палиня, Бренан Джонсън и автогол на Джей Макграт.

Арсенал се наложи с 2:0 над домакина Порт Вейл, а Еберечи Езе и Леандро Тросар вкараха във вратата на отбора от Стоук-он-Трент.

Жребий за осминафиналите:

Арсенал - Брайтън

Гримзби - Брентфорд

Суонси - Манчестър Сити

Нюкасъл - Тотнъм

Рексъм - Кардиф

Ливърпул - Кристъл Палас

Уулвърхямптън - Челси

Уикъмб - Фулъм

