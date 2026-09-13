Решават първия абсолютен световен шампион по бокс при най-тежките
Букмейкърите определят Тайсън Фюри за фаворит, но с много малка разлика от Олександър Усик
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Букмейкърите определят Тайсън Фюри за фаворит, но с много малка разлика от Олександър Усик
Хванаха Голямото бебе с допинг
Антъни ще защитава титлите си срещу Голямото бебе в "Медисън Скуеър Гардън"
Реваншът в тежка категория в бокса между Тайсън Фюри и Владимир Кличко ще се състои на 9 юли в Манчестър. Новината съобщи треньорът и чичо на британс...