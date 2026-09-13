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Гласят Фюри - Кличко за 9 юли

Гласят Фюри - Кличко за 9 юли

Реваншът в тежка категория в бокса между Тайсън Фюри и Владимир Кличко ще се състои на 9 юли в Манчестър. Новината съобщи треньорът и чичо на британс...

08 април | 13:32
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