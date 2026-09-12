Кардиф награди филм с Димо Алексиев
"Дани. Легенда. Бог" стана най-добрата лента на английски език
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"Дани. Легенда. Бог" стана най-добрата лента на английски език
Тимът от Уелс твърди, че трансферът със Сала е невалиден и за това не трябва да плащат на Нант 15 млн. евро
Не е ясно дали трупът е на Сала или пилота
Близките му са наели лодки и водолази
Шансовете са оцеляване за нищожни, обявиха властите
Полицията работи по четири версии
Футболистът изпратил аудио съобщение на свои приятели
Още няма новини за изчезналия самолет
Очакваме най-лошото, разкри Вахид Халилходжич
Ще съобщим новини за Сала, когато има такива, обявиха от клуба
Той беше много смирено, сладко момче, обяви Валдемар Кита
Нямаше SOS, обяви капитанът на близкото пристанище
Районът е труднодостъпен, обяви шефът на службата за издирване
Дано скоро да има новини, обяви Мехмет Далман
Авер го закарал до самолета
Емилиано Сала е бил на борда на летателния апарат
Кардиф. Оле Гунар Солскяер напусна мениджърския пост в Кардиф само 9 месеца, след като пое тима. Новината дойде след преговори между 41-годишния спец...
Катрин Зита-Джоунс, която никога не е притежавала диплома за актриса, най-сетне беше официално призната от академичния свят. Уелският университет за...