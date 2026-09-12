Всичко за Кардиф

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Солскяер си тръгна от Кардиф

Солскяер си тръгна от Кардиф

Кардиф. Оле Гунар Солскяер напусна мениджърския пост в Кардиф само 9 месеца, след като пое тима. Новината дойде след преговори между 41-годишния спец...

19 септември | 8:33
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Академици признаха Катрин

Академици признаха Катрин

Катрин Зита-Джоунс, която никога не е притежавала диплома за актриса, най-сетне беше официално призната от академичния свят. Уелският университет за...

06 юли | 18:47
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