Мъри разтърси Галатасарай, но Гьозтепе изпусна сензацията
Тимът на Станимир Стоилов поведе рано в Истанбул и се бори до края, но шампионът обърна до 3:2
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Тимът на Станимир Стоилов поведе рано в Истанбул и се бори до края, но шампионът обърна до 3:2
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